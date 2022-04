Gwiazda kabaretu ma piękną młodą żonę. Kim jest Monika Sobień? "Wyszła za starszego faceta z kasą i rozpuszcza jego fortunę"

Robert Górski jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej. Początki jego kariery sięgają już czasów studenckich, kiedy to zaczął działać w kabarecie studenckim, który po czasie został przemianowany na słynny dziś "Kabaret moralnego niepokoju". Projekt Roberta Górskiego odniósł spektakularny sukces, zapewniając mu rozpoznawalność i sławę. Poza występami kabaretowymi komik zasłynął również jako gwiazda seriali takich jak "Ucho prezesa", czy "Państwo z kartonu".

Status gwiazdy sprawił, że Robert Górski stał się rozchwytywany przez dziennikarzy. W taki sposób poznał swoją żonę Monikę Sobień, która jest z zawodu dziennikarką. Para poznała się podczas jednego z wywiadów, których komik udzielił w ramach promocji serialu "Ucho prezesa". Po pewnym czasie zaczęli się spotykać prywatnie, a w 2019 roku wzięli ślub. W tym samym roku małżeństwo wydało na świat córeczkę Malinę.

Małżeństwo komika i dziennikarki wzbadziło nie małe kontrowersje. Wszystko za sprawą różnicy wieku, jaka dzieli ukochanych. Okazuje się, że Monika Sobień jest aż o 14 lat młodsza od swojego męża. Kobieta zdaje sobie sprawę z tego, jak może być odbierane jej małżeństwo. Swego czasu udzieliła ona wywiadu dla portalu Styl.interia.pl, w którym odniosła się do komentarzy, jakie pojawiały się pod jej adresem.

Wiem, że idealnie wpisuję się w stereotyp młodej kobiety, która wyszła za mąż za starszego faceta z kasą i rozpuszcza jego fortunę, ale w naszym przypadku to ja stopuję Roberta, który jak wspomniałam i tak nie jest rozrzutny. Mnie po prostu nie bardzo kręcą rzeczy materialne, a na pewno nie takie, za które płaci się więcej niż są warte, byle tylko pompować swoje ego. Dlatego, choć mnie stać, nie kupuję luksusowych torebek czy ubrań, z biżuterii prawie nie korzystam, samochody mamy średnio popisowe, za to bardzo praktyczne i na co dzień mieszkamy w bloku w trzech pokojach. Oczywiście nie podpisaliśmy krucjaty na rzecz ascezy — jeździmy na zagraniczne wakacje, zbudowaliśmy dom na Mazurach, ale wszystko w granicach naszych możliwości finansowych, bez zarzynania się. Po prostu taki styl życia nam odpowiada - wyznała wówczas Monika Sobień.