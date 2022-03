Gwiazda "Królowych życia" robi karierę w disco polo! "Śpiewam po prostu o życiu, o mężczyznach i o kobietach"

Monika Chwajoł jest jedną z gwiazd programu "Królowe życia". Telewizyjna celebrytka jest również właścicielką firmy transportowej, a także zajmuje się projektowaniem ekskluzywnych strojów. Ostatnio postanowiła spróbować swoich sił jako piosenkarka disco polo. Muzyczny repertuar, a także grono fanów jej twórczości rośnie z miesiąca na miesiąc. Na swoim kanale na YouTubie, celebrytka może pochwalić się ponad 12 tysiącami subskrybentów, oraz łączną liczbą wyświetleń jej teledysków przekraczającą 7 milionów odsłon.

Laluna Unique szczerze o sobie sprzed operacji. "Nie podobałam się sobie w ogóle"Zobacz więcej

Gwiazda "Królowych życia" postanowiła opowiedzieć o swojej muzycznej twórczości na łamach "Super Expressu". Celebrytka wyznała, że jej twórczość jest w dużej mierze dedykowana jej mężowi. W ten sposób "Królowa Życia" próbuje wyznawać mu swoje uczucia.

Śpiewam po prostu o życiu, o mężczyznach i o kobietach. Śpiewam o swojej miłości. Prywatnie może nie do końca potrafię siąść przed mężem i powiedzieć „kochanie dziękuje ci za te wszystkie lata spędzone razem, za wsparcie i za to, że dzięki tobie jestem w tym miejscu, w którym znajduje się teraz. Taka jest prawda”. Czasem łatwiej jest to wyśpiewać - powiedziała „Super Expressowi” Monika.