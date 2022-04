Halina Frąckowiak zachwyca od dekad. Czas się jej nie ima! Zobacz, jak zmieniała się wielka diwa polskiej estrady

Halina Frąckowiak urodziła się 10 kwietnia 1947 roku w Poznaniu. Początki jej kariery były nieoczywiste. Miała 16 lat, kiedy wzięła udział w Festiwalu Młodych Talentów. -Wszystko zaczęło się od tego, że nie miałam biletu na koncert "Czerwono-Czarnych". Nie poprosiłam mamusi o pieniądze, ale moja koleżanka powiedziała, że wchodząc na konkurs wokalny można też wejść na to artystyczne wydarzenie. Oczywiste przecież jest, że kandydat ma za darmo wejście. Zaśpiewałam wtedy z repertuaru Ludmiły Jakubczak piosenkę pt. "Mister Wonderful" - tłumaczyła w rozmowie z Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg na antenie Polskiego Radia 24.

Halina Frąckowiak jest na scenie już od ponad 60 lat. Jej muzyka łączy pokolenia, a hity takie jak: "Papierowy księżyc" czy "Serca gwiazd" śpiewają zarówno starsi, jak i młodsi. Artystka jest prawdziwą ikoną stylu i elegancji. W 2022 r. gwiazda celebrowała 75. urodziny.

Halina Frąckowiak nadal zachwyca urodą, co potwierdzają jej najnowsze zdjęcia. Jak ona to robi?

Staram się nie nadużywać swoich sił, choć nie chodzę zbyt wcześnie spać. Często brakuje mi czasu dla siebie, więc późne godziny poświęcam na swoje sprawy. Wówczas mogę oddać się temu, co mnie interesuje i osobiście zajmuje, a także popracować nad tym, co wymaga ciszy. Nie piję w ogóle alkoholu, nie palę papierosów i staram się zdrowo odżywiać. Poza tym mam odziedziczoną po rodzicach pogodę ducha i optymistyczne podejście do życia, bez względu na to, co mnie spotyka, a bywają czasami sprawy lub wydarzenia, które bolą. Potrzebuję być w ciepłych relacjach z ludźmi. Wyznaję, że miłość w szerokim rozumieniu tego słowa, jest największą siłą i napełnia mnie radością - opowiadała w rozmowie z portalem "Kultura wokół nas".