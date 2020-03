"Hawaii 5.0". Nie będzie kolejnego sezonu! Finał 10. serii zakończy historię na Hawajach

Stacja CBS ogłosiła, że "Hawaii 5.0" zakończy się po trwającym właśnie 10. sezonie. Jaki będzie finał popularnego serialu, którego akcja rozgrywa się na Hawajach? Kiedy ostatni odcinek?

"Hawaii 5.0" - koniec serialu

Nie będzie kolejnego sezonu serialu "Hawaii 5.0". Taką decyzję niespodziewanie ogłosiła właśnie stacja CBS. Dwugodzinny finał trwającej właśnie w USA 10. serii zaplanowany jest na 3 kwietnia. Skąd decyzja o zakończeniu serialu?

"Hawaii 5.0" to serial sensacyjny, którego bohaterami są pracownicy elitarnej jednostki policji. Ich zadaniem jest zwalczanie najniebezpieczniejszych przestępców na Wyspach Hawajskich. Produkcja pokazywana jest na antenie stacji CBS od 20 września 2010 roku. Jest to remake serialu z 1968 roku zatytułowanego "Hawaii Five-O", którego emisję zakończono po dwunastu sezonach w 1980 roku.

"To nigdy nie jest łatwo pożegnać się z hitem, który dorównał popularnością swojemu pierwowzorowi i ustanowił swoją własną wartość oraz wyróżniał się swoim niepowtarzalnym stylem" - powiedział Kelly Kahl z CBS Entertainment. "Od pierwszego odcinka to był nasz wielki sukces. Wszystko dzięki niesamowitemu talentowi producentów, scenarzystów, obsady i całej ekipy. Przez 10 lat ten serial budował naszą potęgę i sprawiał, że każdy piątek wieczór należał do nas" - dodał.

Jak podają amerykańskie media, głównym powodem podjęcia decyzji o zakończeniu "Hawaii 5.0" ma być stan zdrowia Alexa O'Loughlina, który wciela się w Steve'a McGarretta. Aktor nie chciał być zastępowany przez kaskaderów, co teraz ma swoje konsekwencje. Poważne uszkodzenia pleców doskwierają mu po dzień dzisiejszy i ponoć stwierdził, że nie da rady kontynuować przygody z serialem. Żałujecie?

