HBO GO znika na rzecz HBO Max! Czy platforma przestanie istnieć także na polskim rynku?

W mediach pojawiły się informacje o tym, że koncern WarnerMedia zdecydował o likwidacji HBO GO w Stanach Zjednoczonych. Jego miejsce zająć ma istniejący od niedawna HBO Max. Czy w Polsce będzie podobnie?

HBO GO przestaje istnieć

Uruchomienie HBO Max oznacza koniec HBO GO - informują amerykańskie media. Na dodatek, od lipca 2020 roku serwis HBO Now będzie dostępny jedynie dla abonentów płatnej telewizji HBO. Decyzje te dotyczą amerykańskiego rynku, a co z Polską? Czy u nas HBO GO wciąż będzie istnieć?

Wszystko, co powinniście wiedzieć o nowej platformie VOD od HBO! Co w ofercie? Jaka cena? Będzie dostępna w Polsce?Zobacz więcej

Jak podaje dział PR HBO Polska, zapowiedziane zmiany póki co nie dotyczą rynku w Polsce. Oznacza to, że HBO GO nadal będzie dostępny dla polskich abonentów. Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy można spodziewać się premiery HBO Max w Polsce.

Przypomnijmy, że platforma HBO GO istnieje na polskim rynku od 2010 roku. Dostępne są na niej seriale, filmy i programy produkowane m.in. przez stację HBO. Niektóre programy są dostępne przed premierą telewizyjną. Obok serwisu internetowego HBO oferuje także dostęp do bliźniaczego serwisu – HBO On Demand (HBO OD), zawierającego dostęp do biblioteki filmów i programów na żądanie, dostępnych poprzez dekoder telewizji cyfrowej.

Nie będzie odcinka specjalnego w maju. HBO Max podaje nową datę premieryZobacz więcej