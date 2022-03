HBO Max. Nowe rozwiązanie na platformie. Ta funkcja może poprawić ci humor i ułatwić podejmowanie najtrudniejszych decyzji

HBO Max udostępnia swoim użytkownikom wiele interesujących tytułów. Teraz platforma wprowadziła nową funkcję, która może ucieszyć fanów seriali. Czasami chcesz wrócić do swojej ulubionej produkcji, ale nie wiesz od czego zacząć. Dodane rozwiązanie to niespodzianka, która może cię rozweselić i pomóc przy szukaniu odpowiedzi na najtrudniejsze pytanie.

HBO Max. Nowa funkcja na platformie

HBO Max to platforma, która na początku marca debiutowała w Polsce. To kolejny serwis obok m.in. Netflixa, czy Canal+, który jest ogromną bazą filmów, seriali i najróżniejszych programów. Wielu widzów zdecydowało się na zapoznanie się z HBO Max ze względu na interesujące tytuły, które nie są udostępniane przez inne bazy. Nowy serwis vod wciąż stara się rozwijać i zaskakiwać swoich klientów. To właśnie dlatego jego twórcy zdecydowali się wprowadzić nowe udogodnienie dla swoich użytkowników.

HBO Max ma asa w rękawie. Fani młodzieżowego hitu będą zachwyceni! Zobacz więcej

Przycisk "shuffle" przy wybranych serialach

Na platformie pojawiło się ciekawe rozwiązanie, które może umilić, a często nawet ułatwić, dzień fanom serialowych produkcji. Przy niektórych pozycjach umieszczono przycisk "shuffle", który zaproponuje użytkownikowi jeden z odcinków ulubionego serialu. Taka podpowiedź może być przydatna widzom niezdecydowanym, którzy chcieliby powrócić do ulubionej produkcji. Funkcja ta to również sposób na wprowadzenie do swoich codziennych seansów elementu zaskoczenia.

Wielki falstart? Pierwsze opinie nie wróżą dobrzeZobacz więcej

Jak podaje "Wprost", przycisk "shuffle" jest teraz dostępny jednie przy 45 tytułach. Pojawia się on m.in. w przypadku "Przyjaciół", "Ricka i Morty'ego", "South Park", "Pełnej chaty", "Mentalisty". Być może w przyszłości będzie dostępny również przy innych serialach.

Wcześniej podobną funkcję wprowadził Netflix. Ich rozwiązanie jest jednak pomocne przy szukaniu nieznanych tytułów. Serwis na podstawie wcześniej wybieranych filmów i seriali proponuje użytkownikowi coś, co może go zainteresować. Podrzucany pomysł jest wyszukiwany z całej bazy, a nie jedynie z wybranych pozycji.

A co wy myślicie o tym rozwiązaniu? Będziecie używać nowego przycisku?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl