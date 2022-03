HBO Max w Polsce. Miało być lepiej i więcej - było mniej i więcej wpadek. Przedstawicielka HBO odpowiada na uwagi subskrybentów

HBO Max 8 marca zastąpiło w Polsce HBO GO, przynosząc wiele zmian i obiecując nowe rozwiązania, udogodnienia dla subskrybentów i poszerzoną ofertę filmów i seriali. Ta ostatnia jednak była zawodem dla użytkowników platformy, którzy do dziś nie zobaczyli w bibliotece wielu wyczekiwanych tytułów. Do sytuacji odniosła się przedstawicielka HBO w Polsce. Jak komentuje kierowane do giganta uwagi subskrybentów?

HBO Max w Polsce. Przedstawicielka platformy streamingowej tłumaczy wybrakowaną ofertę Platforma streamingowa HBO Max została wprowadzona w Polsce 8 marca tego roku, zastępując tym samym HBO GO. Polska dołączyła do 60 innych krajach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz na Karaibach. Zmiana miała przynieść dużo korzyści nowym subskrybentom oraz tym, którzy zostali bezpośrednio przeniesieni z HBO GO do HBO Max. W pierwszym miesiącu można skorzystać z 33% zniżki i dożywotnio płacić jedynie 19,99 zł miesięcznie. Wśród nowych rozwiązań jest możliwość utworzenia do pięciu spersonalizowanych profili (z trzech z nich będzie można korzystać jednocześnie) czy brak limitu liczby urządzeń, z których można korzystać w ramach jednego konta. Również oferta platformy miała znacznie się poszerzyć, m.in. o DC, Cartoon Network czy Max Original. Filmy Warner Bros. mają być dostępne już 45 dni po ich premierze kinowej. Wielki falstart? Pierwsze opinie nie wróżą dobrzeZobacz więcej Jak w praktyce oceniono pierwszy miesiąc HBO Max w Polsce? Już od pierwszych dni użytkowania nowej wersji serwisu, subskrybenci zgłaszali usterki i problemy techniczne, które znane były wcześniej osobom korzystającym z HBO GO - pogorszona jakość obrazu i dźwięku, wybrakowane napisy, niedziałający interfejs. Jednak największy zawód przyniosła oferta nowej platformy - miały znaleźć się w niej klasyczne produkcje Cartoon Network czy Warner Bros., których wciąż brakuje w bibliotece serwisu, a niektóre filmy i seriale, dostępne w HBO GO, nie zostały przeniesione na nową platformę. Przyznaje to przedstawicielka HBO, Agnieszka Niburska (PR Director CE w HBO Max EMEA). W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl tłumaczy, że platforma będzie stopniowo wprowadzać kolejne, wyczekiwane przez użytkowników tytuły: W momencie startu HBO Max na platformie pojawiły się setki filmów i seriali. Nie wszystkie tytuły zostały zmigrowane z HBO GO do HBO Max, ale mocno nad tym pracujemy, żeby jak najszybciej wszystkie te tytuły, które nadal mamy w licencji, zostały dodane. W tym tygodniu został udostępniony widzom chociażby wyczekiwany przez najmłodszych film "Psi patrol"