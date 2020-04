HBO Max wchodzi do gry! Wszystko, co powinniście wiedzieć o nowej platformie VOD od HBO! Co w ofercie? Jaka cena? Będzie dostępna w Polsce?

Czas na wielką premierę nowej platformy VOD od HBO, czyli HBO Max. Rywalizacja o klienta między platformami streamingowymi będzie jeszcze bardziej zacięta! Co w ofercie HBO Max? Jaka cena? HBO Max będzie dostępne w Polsce? Sprawdźcie!

HBO Max to nowa platforma VOD przygotowana przez koncern WarnerMedia, która ma konkurować o klienta z serwisami Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oraz Apple TV+. Walka będzie bardzo zacięta, więc o powodzeniu zdecyduje wypadkowa ceny abonamentu oraz oferta, jaką będą mieć platformy.

HBO Max zamierza rozpocząć od mocnego uderzenia i na start oferuje widzom ponad 10 tysięcy godzin treści, wśród których znajdą się produkcje oryginalne oraz największe hity, jak m.in. "Przyjaciele", "Teoria wielkiego podrywu", "South Park" czy "Czarnobyl". Miesięczna subskrypcja w serwisie będzie kosztować 14,99 dolarów, czyli ok. 63 złote. HBO Max wystartuje już 27 maja i początkowo będzie dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Warto przyjrzeć się ofercie HBO Max. W założeniu platforma ma zastąpić HBO GO, jednak Max, które będzie produkować własne produkcje pod marką Max Oryginals, będzie mieć o wiele bogatszą ofertę. Przede wszystkim, poza produkcjami HBO, na platformie znajdą się wszystkie tytuły, do których prawa ma koncern WarnerMedia, czyli m.in. tytuły wyprodukowane przez Warner Bros., New Line, The CW, TNT czy Cartoon Network.

Do tego HBO Max już produkuje własne produkcje. Kontrakty z platformą podpisali tacy twórcy jak m.in. Steven Soderbergh, Greg Berlanti, Mindy Kaling czy JJ Abrams, a już 27 maja na HBO Max zadebiutują m.in. 10-odcinkowa komedia romantyczna pt. "Love Life", talent show "Legendary", animacja "Looney Tunes Cartoones", dokument "On The Record" opowiadający o wykorzystanej seksualnie Drew Dixon, którą molestował Russell Simmons, współzałożyciel słynnej wytwórni Def Jam Recordings, a także parodię wieczornego talk show dla dzieci prosto z "Ulicy Sezamkowej", czyli "The Not-Too-Late-Show with Elmo". W późniejszym czasie na HBO Max pojawi się również m.in. specjalny odcinek reaktywowanych "Przyjaciół".

HBO MAX W POLSCE

Czy platforma HBO Max będzie dostępna w Polsce i w jakiej cenie? Zapewne to pytanie zadaje sobie wielu użytkowników portali VOD, więc tutaj nie mamy dobrych informacji. Agnieszka Niburska, szefowa marketingu i public relations w HBO Polska, w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl wprost mówi:

Aktualnie nie ma planów wprowadzenia serwisu do Europy - stwierdza przedstawicielka HBO Polska

Czy to się zmieni? Prawdopodobnie tak, ale trudno powiedzieć w jakim czasie. W Europie licencje na produkcje WarnerMedia sprzedane zostały kilku podmiotom oraz nadawcom, więc prawdopodobnie od czasu ich wygaśnięcia będzie zależny start HBO Max w Europie. Czy zatem wcześniej będzie można legalnie oglądać produkcje Max Oryginals poza platformą? Tego niestety nie wiemy.