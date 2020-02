"Hollywood". Jest już data premiery i plakat serialu Ryana Murphy'ego dla Netflixa

"Hollywood" - nowy serial Ryana Murphy'ego dla Netflix ma już datę premiery i plakat. Zapowiada się kolejny hit? A to tylko jedna z wielu produkcji, które Murphy przygotowuje dla platformy.

"Hollywood" - kiedy premiera?

"Hollywood" to nowy limitowany serial Netflixa, który przygotowuje Ryan Murphy. Serial zabierze widzów w czasy złotego wieku Hollywood. Netflix ogłosił właśnie, że produkcja zadebiutuje na platformie w piątek, 1 maja 2020!

"Hollywood" - o czym jest

"Hollywood" to opowieść o złotej erze "Fabryki snów". Siedmioodcinkowa produkcja weźmie pod lupę niesprawiedliwy system i uprzedzenia na tle rasowym, płci i orientacji seksualnej. Ryna Murphy opisał swoje dzieło jako "list miłosny do Tinseltown".

W obsadzie "Hollywood" są: Darren Criss ("American Crime Story"), Jim Parsons ("The Big Bang Theory"), Dylan McDermott ("American Horror Story"), David Corenswet ("The Politician"), Patti LuPone ("Pose"), Joe Mantello ("The Normal Heart"), Holland Taylor ("Two and a Half Men") i Jake Picking ("Chasing Life"). Gościnnie pojawią się Mira Sorvino ("Modern Family"), Maude Apatow ("Euforia") i Rob Reiner ("New Girl").