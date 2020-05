"Homeland" sezon 8. Finał popularnego serialu z Claire Danes od 18 czerwca na FOX. Carrie zostaje wysłana do Kabulu

W czerwcu na FOX pojawi się ósmy sezon jednego z najbardziej cenionych przez krytyków seriali – "Homeland". To finałowa odsłona popularnej produkcji z Claire Danes w roli głównej.

"Homeland" sezon 8. od 18.06.2020 o godz. 21:05 na FOX! - sprawdź program tv

Pięciokrotnie nagrodzony Złotymi Globami oraz ośmiokrotny zdobywca Emmy serial "Homeland" dobiega końca. W finałowym sezonie nie zabraknie napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Szwankująca pamięć Carrie (Claire Danes) jest głównym zmartwieniem Saula Berensona (Mandy Patinkin), który pracuje obecnie jako doradca prezydenta Ralpha Warnera (Beau Bridges) do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.

Seriale, które zdobyły Złote Globy. Kto triumfował w ostatnich latach?Zobacz więcej

Problemy z pamięcią Carrie stają się podstawą nieufności CIA, szczególnie po tym jak ta oblewa test na wykrywaczu kłamstw. Tymczasem nowa administracja prezydenta zamierza zakończyć "wieczną wojnę" w Afganistanie. Saul ma za zadanie zaangażować Talibów w negocjacje pokojowe i prosi Carrie o pomoc, wiedząc, że tylko ona może podołać tej misji. Zamieszana w polityczne rozgrywki Carrie musi zmierzyć się nie tylko z realiami wojny, ale również ze swoją chorobą.

O trudach wcielania się w postać z zaburzeniem dwubiegunowym w jednym z wywiadów opowiada Claire Danes, odtwórczyni roli Carrie:

Nigdy nie chciałam, żeby to zaburzenie było sztuczką lub wygodnym narzędziem fabularnym. Staram się być jak najbardziej wiarygodna. (…) Kocham grać tę postać. Miło jest grać kogoś tak inteligentnego, odważnego i niesamowicie ambitnego. Carrie bez wątpienia jest twardzielką.

Mimo zmagań z zaburzeniem osobowości Carrie kontynuuje swoją przygodę i zostaje wysłana do Kabulu. Po powrocie do Afganistanu Carrie wyrusza na swoją ostatnią misję, w której towarzyszy jej agentka CIA Jenna Bragg (Andrea Deck), niesamowicie przypominająca z charakteru Carrie z pierwszego sezonu. Skomplikowane relacje między głównymi bohaterami, różnice kulturowe, religijne i językowe oraz kontrowersyjna polityka Stanów Zjednoczonych to tematy poruszane w tym uwielbianym przez miliony widzów na świecie serialu.

Słodko-gorzki finał jednego z najlepszych thrillerów politycznych ostatnich lat. Było kiepsko? Opinie są jednoznaczne!Zobacz więcej

W ósmym sezonie "Homeland" występują Claire Danes (Carrie Mathison), Mandy Patinkin (Saul Berenson), Linus Roache (David Wellington), Nimrat Kaur (Nasneem Qureshi / Tasneem Qureshi), Andrea Deck (Jenna Bragg), Maury Sterling (Max Piotrowski), Cliff Chamberlain (Mike Dunne), Mohammad Bakri (Abdul Qadir G'ulom), oraz Beau Bridges (Ralph Warner).

Źródło: Associated Press/x-news