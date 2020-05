Hot16Challenge2. Podsiadło, Taconafide, Norbi, Domagała, Brzozowski i inni śpiewają w walce z koronawirusem. Komu wyszło najlepiej?

Dawid Podsiadło, Taconafide, Norbi, Paweł Domagała i inni śpiewają w walce z koronawirusem w ramach #Hot16Challenge. O co chodzi w wyzwaniu? Komu wyszło najlepiej?

Hot16Challenge2 wśród polskich gwiazd. O co chodzi?

W sieci pojawia się coraz więcej nagrań polskich artystów, którzy publikują krótkie występy otagowane jako #Hot16Challenge2. Na koniec każdy nominuje kolejne osoby, zapraszając ich do dołączenia do zabawy. O co chodzi? #Hot16Challenge to akcja, która została zainicjowana przez rapera Solara już w 2014 roku, kiedy to Tede odmówił oblania się wodą z lodem w ramach Ice Bucket Challenge. Solar nagrał 16-wersową zwrotkę i nominował kolejnych artystów do uczestniczenia w wyzwaniu. Teraz jest podobnie.

Nowy #Hot16Challenge ma na celu wsparcie służby zdrowia w walce z koronawirusem. Biorący udział w zabawie artyści namawiają do wpłaty datków na rzecz lekarzy i szpitali. Początkowo nominowani byli głównie raperzy, ale teraz swoje nagrania opublikowali także m.in. Paweł Domagała, Rafał Brzozowski i Dawid Podsiadło, którego nominował Taco Hemingway, występujący wspólnie z Quebonafide.

Występy zyskują coraz większą popularność w sieci. Ponad 20 pierwszych miejsc na tzw. Karcie Czasu na YouTube zajmują właśnie nagrania w ramach #Hot16Challenge2. Komu 16 wersów wyszło najlepiej? Zobaczcie w naszej galerii!

