"Hotel Paradise". Kiedy premiera nowego reality show? Pierwszy odcinek także w TVN!

"Hotel Paradise" to nowe reality show, które pojawi się w wiosennej ramówce TVN7. Kiedy premiera miłosnych randek na Bali? Pierwszy odcinek zostanie pokazany równolegle w TVN i TVN7.

"Hotel Paradise" - kiedy premiera?

„Paradise Hotel” to format, którego pierwsza edycja została wyemitowana w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku. Od tego czasu powstało 56 edycji w 14 krajach na całym świecie. Polska wersja zostanie zrealizowana na indonezyjskiej wyspie Bali!

Premiera "Hotelu Paradise" odbędzie się w poniedziałek, 24 lutego o godz. 20:00. Pierwszy odcinek zostanie pokazany jednocześnie w TVN i TVN7.

Program poprowadzi Klaudia El Dursi.

"Hotel Paradise" - zasady

Zasady z pozoru są proste – mieszkańcy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. To nie tylko kolejny tydzień egzotycznych wakacji na rajskiej wyspie, to również krok bliżej do wygrania 100 tyś. złotych. Aby osiągnąć swój cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę.

Co tydzień w Hotelu Paradise będą pojawiać się nowi mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie – co pomoże im zostać na Bali jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału? Ile z maksymalnej puli uda się wygrać finalistom? Czy pieniądze trafią do obojga czy tylko do jednego z nich? Tego widzowie i sami uczestnicy dowiedzą się dopiero w ostatnim odcinku, kiedy przyjdzie im sprawdzić lojalność swojego partnera.