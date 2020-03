"Hotel Paradise" to drugie "Love Island". Jak uczestnicy reality show TVN7 reagują na te porównania?

"Hotel Paradise" to nowy randkowy reality show TVN7, który jest porównywany do "Hotelu Paradise" emitowanego jesienią na Polsacie. Jak uczestnicy nowego programu reagują na te porównania?

"Hotel Paradise" jak "Love Island". Uczestnicy o porównaniach

"Hotel Paradise" to nowy randkowy reality show, który zadebiutował na antenie TVN7 wraz ze startem wiosennej ramówki 2020. Zasady z pozoru są proste – mieszkańcy muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. To nie tylko kolejny tydzień egzotycznych wakacji na rajskiej wyspie, to również krok bliżej do wygrania 100 tyś. złotych. Aby osiągnąć swój cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę.

Jesienią 2019 na antenie Polsatu emitowany był podobny program "Love Island. Wyspa miłości", dlatego nieuniknione są porównania tych dwóch formatów. Jak uczestnicy "Hotelu Paradise" reagują na nie?

