"Hotel Paradise". TVN7 nie pokaże 2. edycji miłosnego reality show! Klaudia El Dursi wróciła do Polski

Trwa pierwsza edycja "Hotelu Paradise" w TVN7. Tuż po jej zakończeniu, planowano pokazać drugą serię, której nagrania na Bali już się zakończyły. Teraz zdecydowano, że tak się nie stanie. Dlaczego?

Nie będzie "Hotelu Paradise 2"

"Hotel Paradise" to wiosenna nowość TVN7. Reality show od początku porównywany był do programu "Love Island. Wyspa miłości", którego mogliśmy oglądać jesienią w Polsacie. Formuła jest bardzo podobna - mieszkańcy tytułowego hotelu muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Prowadzącą "Hotelu Paradise" jest Klaudia El Dursi.

Emisja pierwszego sezonu zakończy się w piątek, 17 kwietnia. Tuż po finale - w poniedziałek, 20 kwietnia - miała rozpocząć się 2. edycja, której nagrania już się zakończyły. W związku z pandemią koronawirusa stacja zdecydowała się jednak wstrzymać emisję. Uczestnicy i prowadząca powrócili już do kraju.

Zamiast nowych odcinków "Hotelu Paradise" widzowie TVN7 będą mogli oglądać filmy fabularne, które do tej pory pokazywane były o godz. 21:00. Od poniedziałku, 30 marca TVN7 wstrzymuje także emisję serialu paradokumentalnego "Szkoła". W jego miejsce pojawią się kultowi "Przyjaciele".

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news