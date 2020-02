"Hotel Paradise" zastąpi "Na Wspólnej"? Zmiany w ramówce TVN!

24 lutego w TVN nie zobaczymy "Na Wspólnej"! O godzinie 20:00 wyemitowany zostanie bowiem pierwszy odcinek randkowego show "Hotel Paradise"! Czy to stała zmiana w ramówce? Sprawdź szczegóły!

24 lutego 2020 - "Hotel Paradise" zamiast "Na Wspólnej"?

"Na Wspólnej" to serial obyczajowy emitowany przez stację TVN od 2003 roku. Od dłuższego czasu można go oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:15. Czy władze stacji przygotowały jakąś zmianę?

Polskie programy randkowe. Oto 10 produkcji, w których można znaleźć miłość! Zobacz więcej

24 lutego o godz. 20:00 zamiast kultowego serialu w TVN wyemitowany zostanie bowiem pierwszy odcinek nowego reality show "Hotel Paradise". Fanów "Na Wspólnej" możemy jednak uspokoić. Zmiana jest jednorazowa, a 3027. odcinek zostanie wyemitowany dzień później o stałej porze. Reality show natomiast będzie emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 na antenie TVN7.

Zasady programu "Hotel Paradise" z pozoru są proste – mieszkańcy luksusowego hotelu na Bali muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby to osiągnąć będą uwodzić, zdradzać, zawiązywać i łamać sojusze. Co tydzień w hotelu będą pojawiać się nowi uczestnicy. Stawka jest bardzo wysoka. Nagroda główna wynosi aż 100 tysięcy złotych!