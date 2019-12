"House of Cards". Kevin Spacey powraca jako Frank Underwood! Ma dla widzów radę na 2020 rok

Kevin Spacey znowu to zrobił! Aktor wrzucił do sieci tajemniczy filmik, w którym jako Frank Underwood z "House of Cards" złożył fanom bożonarodzeniowe życzenia oraz dał im radę na 2020 rok.

Kevin Spacey po roku przerwy znowu opublikował w Internecie dziwny filmik. Aktor w święta Bożego Narodzenia wrzucił do sieci materiał, w którym podsumowuje minione miesiące. Jak przed rokiem, aktor nawiązał również do śmierci Franka Underwooda z "House of Cards". Następnym razem, kiedy ktoś zrobi coś, co ci się nie podoba, możesz przystąpić do ataku. Ale możesz też wstrzymać ogień i zrobić coś nieoczekiwanego. Możesz... zabić ich uprzejmością - to rada aktora na 2020 rok.

Przypominamy, że podobne wideo Spacey opublikował sieci pod koniec 2018 roku. Aktor odniósł się w nim wtedy do zarzutu o molestowanie nastolatka, którego miał dopuścić się w barze w Nantucket w 2016 roku. Oskarżenie 18-latka zapoczątkowało falę kolejnych. Wobec Spacey'ego zostało wysuniętych ponad 30 podobnych zarzutów. Niedawno domniemany pokrzywdzony zrezygnował ze składania zeznań. Po takiej decyzji prokurator stanu Massachusetts wycofał oskarżenie wobec aktora.

Zobacz tajemnicze wideo!