"House of the Dragons". Casting do serialu o Targaryenach wystartował. Kim będą główni bohaterowie?

HBO rozpoczyna casting na Targaryenów, których losy zostaną pokazane w spin-offie "Gry o tron" czyli "House of the Dragon". Poszukiwani są biali, dwudziestokilkuletni aktorzy, którzy wcielą się w głównych bohaterów serialu. Sprawdź szczegóły!

Akcja serialu "House of the Dragon" rozpocznie się 300 lat przed wydarzeniami z kultowej "Gry o tron". Jej pierwszy spin-off zabierze widzów do świata rodu Targaryenów, czyli pokaże losy przodków Daenerys Targaryen. Na serial o rodzie Targaryenów widzowie będą jednak musieli poczekać co najmniej dwa lata. W styczniu 2020 roku wystartowały dopiero castingi na odtwórców głównych ról.

Data premiery prequela "Gry o tron" ujawniona! Serial o Targaryenach nieprędko w HBO!Zobacz więcej

"House of the Dragons" - casting do serialu rozpoczęty

Głównymi bohaterami serialu "House of the Dragons" będą: Aegon, Visenya i Rhaenys Targaryenowie. Stacja HBO rozpoczęła już castingi do tych ról. Poszukiwani są biali, dwudziestokilkuletni aktorzy.

Aegon Targaryen

Młody król, który poślubił dwie siostry. Wycofany, cichy i pobożny. Surowy wobec tych, którzy mu się sprzeciwiają. Jego smokiem jest Balerion.

Visenya Targaryen

Starsza siostra i jedna z żon Aegona. Zmysłowa, surowa, poważna i bezlitosna kobieta. Jej smokiem jest Vhagar.

Rhaenys Targaryen

Najmłodsza siostra króla Aegona. Dobroduszna, pełna gracji i radości, ciekawa, ale impulsywna psotnica. Jej smok to Meraxes.

Mnóstwo serialowych nowości HBO w 2020 roku. Na które seriale warto czekać? Zobacz więcej

Wygląda na to, że smoki również będą ważnymi bohaterami nowego serialu HBO. Książka "Ogień i krew", na której podstawie powstaje scenariusz do "House of the Dragons" zaczyna się opowieścią o legendarnym Aegonie Zdobywcy, który stworzył Żelazny Tron, a następnie opisuje dzieje kolejnych pokoleń Targaryenów walczących o utrzymanie tego słynnego krzesła, aż po wojnę domową, która omal nie zniszczyła ich dynastii.

Źródło: Cover Video/x-news

"Gra o tron" to jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat, który wyznaczył nową jakość w telewizji. 1. sezon kultowej już produkcji HBO zadebiutował 17 kwietnia 2011 roku. Premiera finałowej serii odbyła się 14 kwietnia 2019 roku. W sumie powstało 8. sezonów opowiadających o zażartej walce o Żelazny Tron krainy Westeros. Seriale osadzone w świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina będą bardzo istotne dla koncernu WarnerMedia, który przygotowuje się do uruchomienia własnego serwisu streamingowego o nazwie HBO Max.