"House of the Dragons". Data premiery prequela "Gry o tron" ujawniona! Serial o Targaryenach nieprędko w HBO!

"House of the Dragons", czyli pierwszy prequel "Gry o tron" ma już datę premiery. Serial o rodzie Targaryenów w ramówce HBO pojawi się jednak nieprędko. Na spin-off "Gry o tron" widzowie będą musieli poczekać co najmniej dwa lata. Sprawdź szczegóły w tekście poniżej.

"House of the Dragons" w 2022 roku HBO nie śpieszy się z wprowadzeniem na telewizyjny rynek nowego serialu osadzonego w świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina. Po tym, jak stacja zrezygnowała z pierwszego prequela "Gry o tron", który powstawał pod roboczym tytułem "Bloodmoon", zamówiony został kolejny. "House of the Dragon" - o czym będzie? Akcja "House of the Dragons" ma rozgrywać się 300 lat przed wydarzeniami opisanymi w "Grze o tron" i koncentrować się na dynastii Targaryenów. Wszystko musi zostać jednak dopięte na ostatni guzik, dlatego HBO dało twórcom sporo czasu na realizację. Jak podaje serwis Variety, premierę "House of the Dragon" zaplanowano na 2022 rok. Za reżyserię pilota odpowiada Miguel Sapochnik. Autorami scenariusza, który bazuje na książce "Ogień i krew" są Ryan Condal i George R.R. Martin. Prace scenariuszowe już trwają. Pierwszy sezon serialu "House of the Dragon" ma liczyć 10 odcinków. W 2019 roku stacja HBO zaprezentowała plakat serialu o Targaryenach, który znajdziesz w galerii! "Gra o tron" to jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat, który wyznaczył nową jakość w telewizji. 1. sezon kultowej już produkcji HBO zadebiutował 17 kwietnia 2011 roku. Premiera finałowej serii odbyła się 14 kwietnia 2019 roku. W sumie powstało 8. sezonów opowiadających o zażartej walce o Żelazny Tron krainy Westeros. Seriale osadzone w świecie wykreowanym przez George'a R.R. Martina będą bardzo istotne dla koncernu WarnerMedia, który przygotowuje się do uruchomienia własnego serwisu streamingowego o nazwie HBO Max.