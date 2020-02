Ida Nowakowska i Anna Popek zaszalały ze strojem i makijażem na Balu u Dziennikarzy. Internauci krytykują ich stylizacje

W sobotę (8 lutego) w Domu Dziennikarza w Warszawie odbył się Bal u Dziennikarzy 2020. Tematem przewodnim charytatywnej imprezy mediów publicznych był "Dwór i Chata Polska". Gospodynią wydarzenia była Anna Popek z TVP, a towarzyszył jej Krzysztof Skowroński, czyli prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na Balu u Dziennikarzy pojawiła się również Ida Nowakowska z mężem.

Prezenterki TVP postawiły tego wieczoru na mocny makijaż i wyszukane kreacje, które są teraz szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Ida Nowakowska pojawiła się w stylizacji inspirowanej stylem Audrey Hepburn. Z kolei Anna Popek wybrała klasyczną czerwień. Część internautów uznała jednak kreacje obu prezenterek za nietrafione.

