Ida Nowakowska ma sławnych rodziców. Kim są? Na narodziny swojej ukochanej córki czekali wiele lat!

Ida Nowakowska jest dzisiaj jedną z głównych twarzy Telewizji Polskiej i jedną z najpopularniejszych prezenterek w Polsce. Słynną prezenterkę można było spotkać na salonach już kiedy była dzieckiem i to bardzo utalentowanym. O jej rozwój i pielęgnowanie pasji zadbali znani rodzice. Kim są? Sprawdźcie.

Ida Nowakowska - kim są jej rodzice?

Ida Nowakowska była już znana na długo przed tym, kiedy zaczęła prowadzić poranny program TVP "Pytanie na śniadanie". Będąc małą dziewczynką miała szczęście zwiedzać świat i poznawać polską kulturalną elitę końca lat 90. - aktorów, artystów, pisarzy. Często wyjeżdżała za Ocean. Jej mama to malarka Joanna Maria Żamojdo, która przez wiele lat mieszkała w USA, gdzie spełniała się zawodowo. Urodziła Idę w wieku 44 lat. Jej ojciec miał wówczas lat 55.

(...) poznawanie z mamą i tatą malarstwa, muzyki i liturgii świąt było pasjonujące. Rodzice nauczyli mnie, że bez znajomości symboli nie możemy dogłębnie poznać sztuki, muzyki i literatury – powiedziała Ida Nowakowska dla "Faktu".

Z czasów częstych peregrynacji Idy do Stanów Zjednoczonych pochodzą dwa zdjęcia z albumu aktora Adama Fidusiewicza, opublikowane przez niego na Instagramie:

Ojciec Idy to znany pisarz, zmarły w 2014 roku Marek Nowakowski, przedstawiciel tzw. małego realizmu, autor m.in. zbiorów opowiadań "Książę nocy" i "Benek Kwiaciarz". Potrafił z drobnostki stworzyć całą historię. Podobnie jak Marka Hłaskę - był do niego, nie do końca słusznie, porównywany - interesowali go bohaterowie z tzw. marginesu społecznego. Poznał takich właśnie ludzi pracując jako górnik dołowy i więzień obozu pracy. W jego ciekawym życiorysie można znaleźć i działalność we wzorowanym na Komsomole Związku Młodzieży Polskiej i "Gazetę Polską", a także honorowy komitet wyborczy Jarosława Kaczyńskiego.

Ida Nowakowska pamięta ojca młodego duchem i nowoczesnego:

Bardzo często odbierał mnie ze szkoły baletowej i zapraszał razem z koleżankami na obiad, opowiadał różne historie, pytał nas o wiele rzeczy, bo był ciekawy, co jest ważne dla młodego pokolenia – powiedziała dla "Urody życia".

Tata Idy miał uporządkowany rytm dnia:

(...) rano śniadanie, potem koło 10 siadał u siebie w pokoju i pisał. Często pisywał też zresztą w kuchni i w pokoju gościnnym. Mniej więcej o 13 jadł, po czym szedł na miasto. On po prostu musiał chodzić, spacerować. Miał pewne trasy, które przebywał najczęściej. To był głównie Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, aż do Domu Literatury. Zawsze tam spotkał jakiegoś kolegę po piórze. Bywał też na Pradze, ale najbardziej lubił Śródmieście. Poza tym sporo czasu poświęcał na czytanie. Jego lektury zmieniały się z wiekiem. Z czasem coraz częściej czytywał pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, książki faktograficzne. A w naszych młodych latach 60. i 70. dużo się czytało literatury amerykańskiej. Wtedy ta literatura była wielkim odkryciem - wspomina zmarłego jego żona Jolanta Nowakowska w rozmowie dla Instytutksiazki.pl.

17-letnia Ida, uczennica Szkoły Baletowej w Warszawie, wzięła udział w pierwszej edycji show "You Can Dance", w którym ostatecznie zajęła 10. miejsce. Na studia wyjechała do USA. Właśnie tam poznała męża, Jacka Herndona, a 7 maja 2021 roku urodziła syna, Maksymiliana Marka.

