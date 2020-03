"Idol". Hania Stach urodziła! Jak zmieniła się uczestniczka 2. edycji programu Polsatu?

Hania Stach, uczestniczka 2. edycji "Idola" urodziła! Piosenkarka została po raz pierwszy mamą w marcu 2020 roku. Co ciekawe, jej dziecko przyszło na świat w Malezji. Zobaczcie, jak zmieniła się gwiazda "Idola".

Hania Stach urodziła syna!

Hania Stach brała udział w 2. edycji "Idola" i zajęła ostatecznie 6. miejsce. Program wygrał wtedy Krzysztof Zalewski, ale Stach po zakończeniu programu również udało się podpisać kontrakt fonograficzny.

Wokalistka w 2004 roku wydała album "Hania Stach". Nagrała też ścieżkę dźwiękową do filmu "High School Musical" oraz brała także udział w festiwalu w Opolu i Trendy w Sopocie. Hania Stach wystartowała również w preselekcjach do Eurowizji 2007. Zwycięski okazał się jednak duet The Jet Set.

Hania Stach jest od kilku miesięcy mieszka w Malezji. To właśnie tam przyszło na świat jej pierwsze dziecko. Uczestniczka "Idola" w marcu 2020 urodziła syna, któremu dała na imię Iwo.

Jest!❤️🥰 Iwo, Iwko, Iweczko🥰 Pozdrawiamy całą rodzinką z Malezji☺️ #szczesliwapoprostu - podpisała zdjęcie z synem Stach.

W komentarzach pod zdjęciem Hani Stach w mig posypały się gratulacje. -Dużo Zdrówka dla Was - piszą internauci, a my również dołączamy się do tych życzeń!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news