"In Vitro. Nauka czy cud". Dokument Małgorzaty Roznek-Majdan o in vitro w Discovery Life. Kiedy premiera?

Dokument "In Vitro. Nauka czy cud" Małgorzaty Roznek-Majdan będzie pokazany na antenie Discovery Life. Czego dowiemy się z programu? Kiedy premiera? Poznaj szczegóły!

"In Vitro. Nauka czy cud" - premiera w czwartek, 30.01.2020 o godz. 19:50 w Discovery Life! - sprawdź program tv

Małgorzata Rozenek-Majdan jest mamą dwóch synów poczętych dzięki metodzie in vitro oraz autorką książki "In vitro. Rozmowy intymne". Teraz oczekuje na swoje trzecie dziecko i zaangażowała się w produkcję dokumentu o tej właśnie metodzie leczenia niepłodności. Program powstawał z ramienia TVN Discovery Polska i zostanie pokazany już 30 stycznia na antenie Discovery Life.

Dzięki dokumentowi "In Vitro. Nauka czy cud" Małgorzata Rozenek-Majdan chce rozwiać wszystkie wątpliwości związane z in vitro. Z problemem niepłodności zmaga się co piąta para w Polsce. Dla wielu osób, które pragną zostać rodzicami, często jedyną szansą na posiadanie potomstwa jest metoda in vitro. Na czym dokładnie polega cały proces? Jak wygląda przygotowanie? Ile trwa? Pora obalić wszystkie mity.

Program dokumentalny "In Vitro. Nauka czy cud" ma dostarczyć widzom pełnej i rzetelnej wiedzy na ten temat. Małgorzata Rozenek-Majdan nie tylko będzie podpatrywać lekarzy przy pracy, dzięki czemu będzie można zapoznać się z pełną procedurą leczenia - od wstępnych badań aż do porodu, ale też porozmawia z parami, które opowiedzą jej o swoich doświadczeniach.

Źródło: Agencja TVN/x-news