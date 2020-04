"Inhumans". Kontrowersyjny serial Marvela z emisją w polskiej telewizji! Kiedy premiera krytykowanej produkcji?

"Inhumans" to amerykański serial stworzony na podstawie komiksów wydawnictwa Marvel Comics autorstwa Stana Lee i Jacka Kirby’ego, opowiadający o fikcyjnej rasie superludzi. Gdy władca potężnych suberbohaterów mieszkających na Księżycu zostaje zdradzony przez własnego brata, Rodzina Królewska ucieka na Ziemię, w wyniku czego losy Ziemian i bohaterów wiążą się na zawsze. Nieoczekiwana styczność nieludzi z ludzkością może uratować całą planetę.

Iwan Rheon (znany głównie z Gry o Tron), który wciela się w jedną z postaci, tłumaczy, czym Inhumans różnią się od pozostałych bohaterów z uniwersum Marvela:

To historia, która tak naprawdę nie została wcześniej opowiedziana w Marvel Cinematic Universe. Inhumans są nieco inną odmianą superbohaterów, którzy nie przybyli na Ziemię, żeby ocalić ludzkość lub pomóc w walce ze złoczyńcami. W zasadzie nie chcą mieć nic wspólnego z ludźmi, ukrywają się przed nimi. Niezwykle interesujące jest to, jak ludzie i inhumans wchodzą w interakcje i co dzieje się podczas ich pierwszego spotkania.