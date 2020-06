"Insatiable". Debby Ryan - gwiazda Disneya i kontrowersyjnego serialu Netflix wyszła w tajemnicy za mąż. Poznaj nieznane fakty z życia aktorki

Debby Ryan to piękna aktorka, która zaczęła karierę w serialowych produkcjach Disneya. 27-latka ma na swoim koncie również rolę w kontrowersyjnym serialu Netflix pt. "Insatiable". W galerii znajdziesz kilka nieznanych faktów o Debby Ryan.

Debby Ryan, początki kariery

Debby Ryan, a właściwie Deborah Ann Ryan jest amerykańską aktorką i piosenkarką, która przyszła na świat 13 maja 1993 roku. Karierę w telewizji rozpoczęła w wieku siedmiu lat. Występowała w reklamach oraz popularnych centrach handlowych, aby zostać w końcu dostrzeżona przez ludzi ze stajni Disneya. W 2007 roku zagrała w filmie "Barney: Let's go to the Firehouse". Następnie zdobyła rolę Bailey w "Suite Life: Nie ma to jak statek", w którym występowali również Cole Sprouse i Dylan Sprouse oraz Brenda Song.

W latach 2011-2015 Ryan wcielała się w tytułową postać w "Jessie". 10 stycznia 2012 Ryan odwiedziła Warszawę, aby promować produkcję Disney Channel. Oprócz tego zagrała również w: "Austin i Ally", "Liv i Maddie" czy "Powodzenia, Charlie!".

Debby Ryan śpiewanie

Równolegle z karierą aktorską, rozwijała się przez pewien czas jej kariera muzyczna. Oprócz śpiewania w projektach Disneya, Debby w 2013 roku założył zespół The Never Ending.

Debby Ryan w serialu "Insatiable"

Debby Ryan zagrała również w "Insatiable" mrocznej komedii o żądzy zemsty. Aktorka wcieliła się w Patty, która z powodu swojej nadwagi była obiektem szykan, ironicznych uwag i lekceważących komentarzy. Kiedy schudła postanowiła zemścić się na wszystkich, którzy ją zranili.

Serial Netflixa doczekał się dwóch sezonów, wokół których urosło wiele kontrowersji. Twórcom komedii z Debby Ryan w roli głównej zarzucono m.in. promowanie "fat-shamingu", czyli poniżania ludzi z powodu otyłości.

Debby Ryan wzięła sekretny ślub. Kim jest jej mąż?

Gwiazda "Insatiable" wyszła za mąż w Sylwestra, 31 grudnia 2019 roku w Austin w Teksasie. Aktorka poślubiła Josha Duna, perkusistę zespołu Twenty One Pilots. W wywiadzie dla Vogue ujawniła, że organizacja sekretnej ceremonii zajęła im zaledwie 28 dni. Ryan wyjaśnia, że przestała odkładać decyzję o zamążpójściu po niespodziewanej śmierci swojego bliskiego przyjaciela Camerona Boyce'a, który odszedł latem 2019 roku.

