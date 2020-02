"Insatiable" Netflix. Powstała petycja w sprawie 3. sezonu! Fani walczą o uratowanie serialu

"Insatiable" Netflixa zostało po cichu skasowane, ale fani kontrowersyjnej produkcji walczą jeszcze o uratowanie serialu. W sieci powstała już petycja w sprawie 3. sezonu "Insatiable". Co będzie z serialem?

Fani "Insatiable" są oburzeni sposobem, w jaki Netflix skasował ich ulubiony serial. O tym, że zwariowana komedia nie doczeka się kolejnego sezonu, dowiedzieli się od Alyssy Milano, która w odpowiedzi na post jednego z użytkowników Twittera zdradziła, że "Insatiable" już nie wróci.

Wokół "Insatiable" przez dwa sezony urosło wiele kontrowersji. Twórcom komedii zarzucono m.in. promowanie "fat-shamingu", czyli poniżania ludzi z powodu otyłości. Serial z Debby Ryan w roli głównej zgromadził jednak pokaźne grono fanów, którzy teraz walczą o jego uratowanie.

"Insatiable" - 3. sezon powstanie?

Widzowie, którzy są ciekawi, co wydarzy się po zaskakującym finale 2. sezonu "Insatiable", stworzyli w sieci petycję w sprawie przedłużenia produkcji i jej satysfakcjonującego zakończenia.

"Insatiable" pokazało w drugim sezonie, że ma ogromny potencjał [...] Tą petycją próbujemy zwrócić uwagę Netflixa, prosząc o co najmniej godne zakończenie serialu — czytamy na stronie petycji, którą znajdziesz tutaj.

Czy Netflix dostrzeże zaangażowanie widzów i da twórcom "Insatiable" szansę na właściwe zakończenie historii? Przekonamy się już wkrótce!

"Insatiable" - o czym jest serial?

"Insatiable" to mroczna, zwariowana komedia o żądzy zemsty. W rolach głównych występują: Debby Ryan, Dallas Roberts i Alyssa Milano. Przez długie lata Patty (Debby Ryan) z powodu swojej nadwagi była obiektem szykan, ironicznych uwag i lekceważących komentarzy. Jednak teraz nadszedł czas, by — cudownie odchudzona — zemściła się na wszystkich, którzy do tej pory wdeptywali ją w ziemię. Bob Armstrong (Dallas Roberts), skompromitowany prawnik, którego prawdziwą pasją jest doradzanie uczestniczkom konkursów piękności, jako jedyny dostrzega w Patty potencjał. Postanawia wziąć dziewczynę pod swoje skrzydła — początkowo jako zwykłą klientkę swojej kancelarii, a potem jako kandydatkę na olśniewającą królową piękności. Jednak ani Bob, ani jego żona Coralee (Alyssa Milano) nie zdają sobie sprawy z tego, jak głęboka nienawiść napędza Patty. Jeśli skrzywdziłeś tę dziewczynę, lepiej spisz testament, bo dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Zemsta będzie słodka.