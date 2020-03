"InstaHistorie". Adam Kubera, czyli polski James Arthur z "The Voice Kids". Jakie sekrety skrywa jego Instagram?

Adam Kubera opowiedział nam historię swoich zdjęć na Instagramie. Młody wokalista zdradził nam kulisy koncertów, teledysków i współpracy z pozostałymi uczestnikami "The Voice Kids". Oto "InstaHistorie" Adama Kubery.

Adam Kubera o swoich zdjęciach na Instagramie

Adam Kubera to uczestnik 2. edycji "The Voice Kids", który został okrzyknięty polskim Jamesem Arthurem i szybko stał się idolem nastolatków. Mimo że 15-latek nie wygrał muzycznego show, to jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Na swoim koncie ma kilka singli, a na początku 2020 roku światło dziennie ujrzał najnowszy teledysk do piosenki "Tak jak jest".

Jak się okazuje, w "The Voice Kids" zawiązują się przyjaźnie i młodzi wokaliści chętnie uczestniczą we wspólnych projektach. Adam Kubera zaśpiewał w utworze "To Co Ważne" w akcji #lubieniehejtuje razem z AniKą Dąbrowską i Carlą Fernandes. Ponad to z AniKą nagrał wspólnie utwór "Cold Water" i wystąpił w jej teledysku "Daj coś od siebie". Z Carlą natomiast wypuścili wspólny utwór "I Don't Care".

W "InstaHistoriach" Adam Kubera wspomina kulisy koncertów, teledysków i współpracy z pozostałymi uczestnikami "The Voice Kids", a także zdradza, jakie jego marzenie niedawno się spełniło.

Oto "InstaHistorie" Adama Kubery"

