"InstaHistorie". Blanka Lipińska i nocne zdjęcia z planu "365 dni". Jak zaczynała z Michele Morrone?

Blanka Lipińska opowiedziała nam o niektórych zdjęciach ze swojego Instagrama. Autorka "365 dni" opowiedziała nam o nocnych zdjęciach z planu i Michele Morrone, a także o swojej znajomości z Robertem Lewandowskim. Oto 1. część "InstaHistorii" Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska o swoich zdjęciach na Instagramie

Blanka Lipińska to sprawczyni niemałego zamieszania w polskim show-biznesie. Przez lata związana była z KSW, następnie wydała bestseller "365 dni" - pikantną historię Laury i Massimo. Idąc za ciosem, wydała w sumie 3 części swojej książki. To jej jednak nie wystarczyło i postanowiła nakręcić film na podstawie "365 dni". Blanka Lipińska otwarcie mówi, że będzie to pierwszy polski erotyk i jeszcze przed jego premierą zapowiedziała, że powstaną ekranizacje kolejnych jej książek.

Blanka Lipińska w 2019 roku zajęła 2. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających pisarzy tygodnika "Wprost", a w 2020 roku zastała nagrodzona statuetką Bestsellerów Empiku. Nie boi się rozmów o seksie ani nie wstydzi nagości. W 2018 roku wzięła udział w rozbieranej sesji dla magazynu "CKM".

W 1. części naszego programu Blanka Lipińska opowiedziała o swojej znajomości z Robertem Lewandowskim, zdradziła, kto przyczynił się do fenomenu "365 dni", a także czy alkohol pomógł jej wygrać ze stresem przed wizytą u Kuby Wojewódzkiego. Jak wyglądały nocne zdjęcia na planie "365 dni"?

