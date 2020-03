"InstaHistorie". Cleo zdradza, ile zjada pierogów! Co Kuba Wojewódzki ma wspólnego z Kasią Nosowską i prof. Bralczykiem?

Cleo to wokalistka, która rozgłos zyskała współpracując z Donatanem. Razem nagrali utwór "My Słowianie", z którym pojechali na Eurowizję. Ostatnio mogliśmy oglądać Cleo w roli Trenerki "The Voice Kids", a teraz pokazujemy Wam "InstaHistorie" Cleo!

Cleo w "InstaHistoriach" Cleo, a właściwie Joanna Klepko, zachwyca nas swoim talentem już od lat. W 2014 r. razem z Donatanem reprezentowała Polskę na Eurowizji w Kopenhadze, śpiewając "My Słowianie". Ostatecznie zajęła 14. miejsce. Od 2019 r. oglądamy ją w "The Voice Kids", w którym zasiada w fotelu Trenera. Viki Gabor wspomina Trenerów z "The Voice Kids" i ważne koncerty. Jak jej się pracowało z Kayah?Zobacz więcej Czy Cleo utrzymuje kontankt z dzieciakami ze swoich drużyn "The Voice Kids"? Skąd na jej Instagramie zdjęcie z Robertem Lewandowskim i dlaczego stawia w jednym szeregu Kasię Nosowską, Kubę Wojewódzkiego i... prof. Jerzego Bralczyka? W "InstaHistoriach" Cleo zdradziła nam także, ile zjada pierogów, odwiedzając swoją mamę. Spodziewalibyście się tego? Zobacz galerię "InstaHistorie" w Telemagazynie! Instagram stał się nieodzowną częścią funkcjonowania polskich gwiazd. To tam publikują swoje zdjęcia - z pracy, z domu, z wakacji. Jakie historie kryją się za tymi fotkami? Czy gwiazdy pamiętają kulisy powstawania zdjęć, które wrzucili kiedyś na "Insta"? Sprawdzamy to w naszych "InstaHistoriach" - nie przegapcie kolejnych odcinków! Adam Kubera, czyli polski James Arthur z "The Voice Kids". Jakie sekrety skrywa jego Instagram?Zobacz więcej https://facebook.com/telemagazynpl