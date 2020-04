"InstaHistorie". Natalia Zastępa wspomina "The Voice Kids" i opowiada o miłości do Bajmu

Natalia Zastępa opowiedziała nam o wybranych zdjęciach na swoim Instagramie. Młoda wokalistka wspomina "The Voice Kids" i opowiada o miłości do Bajmu. Jakie tajemnice skrywają jej zdjęcia? Tego dowiecie się oglądając "InstaHistorie"

Natalia Zastępa w InstaHistoriach

Natalia Zastępa to młodziutka wokalistka, która szerszej publiczności dała się poznać już w wieku 14 lat biorąc udział w "The Voice Kids". Dołączyła do drużyny Edyty Górniak i dotarła aż do finału. Przegrała jednak o włos z Roksaną Węgiel, która ostatecznie wygrała program. Później, jako 16-latka wzięła udział w "The Voice of Poland", gdzie pod dowództwem Michała Szpaka także dotarła do finału. Natalia ma na swoim koncie już trzy single: "Za późno", "Nie żałuję" i "Kłopoty".

W "InstaHistoriach" Natalia Zastępa opowiedziała nam o swojej miłości do Bajmu, debiucie w Opolu, a także wspominała udział w obydwu "Voice'ach". Młoda wokalistka zdradziła nam także w jakich okolicznościach zostało zrobione zdjęcie, które opublikowała na Instagramie jako pierwsze.

"InstaHistorie" w Telemagazynie!

