"InstaHistorie". Patryk Pniewski robił striptiz w Paryżu? Aktor zdradza tajemnice swoich zdjęć na Instagramie

Patryk Pniewski zdradza historie swoich zdjęć na Instagramie. Czy w Paryżu zrobił striptiz, jak wyglądało jego dzieciństwo i czym jest dla niego taniec? Tego dowiecie się oglądając "InstaHistorie" z Patrykiem Pniewskim.

Patryk Pniewski w InstaHistoriach

Patryk Pniewski to aktor młodego pokolenia, któremu rozpoznawalność przyniosła rola Krystiana w "Pierwszej miłości". Po serialu Polsatu pojawiły się kolejne propozycje. Widzowie mogą oglądać go w "Barwach szczęścia", a od niedawna w "Zakochanych po uszy". Patryk Pniewski wystąpił także w serialu "Belfer" Canal+ i "Kobietach mafii" Patryka Vegi. W 2015 roku wziął udział w 4. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie wraz z Waleriją Żurawlewą dotarli do 7. odcinka.

W "InstaHistoriach" Patryk Pniewski opowiedział o swoim dzieciństwie i zdradził, czy w Paryżu robił striptiz. Aktor zaśpiewał także fragment hitu Cleo, opowiedział, czym jest dla niego taniec i wspominał pierwsze sceny z Kasią Sawczuk. Oto "InstaHistorie" z Patrykiem Pniewskim:

"InstaHistorie" w Telemagazynie!

Instagram stał się nieodzowną częścią funkcjonowania polskich gwiazd. To tam publikują swoje zdjęcia - z pracy, z domu, z wakacji. Jakie historie kryją się za tymi fotkami? Czy gwiazdy pamiętają kulisy powstawania zdjęć, które wrzucili kiedyś na "Insta"? Sprawdzamy to w naszych "InstaHistoriach" - nie przegapcie kolejnych odcinków!

