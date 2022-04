Iwona Mazurkiewicz przez trzy miesiące nie wiedziała o śmierci swojego pierwszego dziecka! Dzisiaj gwiazda "Sanatorium miłości 2" chwali się utalentowanym synem

Iwona Mazurkiewicz to postać, której fanom programu "Sanatorium miłości" przedstawiać nie trzeba. Kobieta wzięła udział w 2. edycji randkowego show TVP dla seniorów, gdzie poznała Gararda Makosza, u którego boku znalazła szczęście. Ich związek jest szeroko komentowany. Niewiele osób jednak wie, że Iwona Mazurkiewicz przeżyła w życiu ogromny dramat - śmierć dziecka.

Iwona Mazurkiewicz w 2019 roku wzięła udział w programie "Sanatorium miłości 2", gdzie mocno zapadła w pamięć widzom. Właściwie jest dobrze pamiętana do dzisiaj, a wszystko za sprawą związku z Gerardem Makoszem, którego Iwona poznała w randkowym programie TVP. Dla seniorów nie ma tematów tabu i lubią opowiadać m.in. o seksie w swoim związku.

Iwona Mazurkiewicz już w czasie występów w "Sanatorium miłości 2" była bardzo wylewna. Kobieta pochodzi z Radomska, ale przez prawie 20 lat mieszkała i pracowała za granicą: w Anglii i Holandii. Do rodzinnego miasta wróciła kilka lat temu, bo mieszka tam jej kochany syn oraz wnuczek. Postanowiłam wrócić do korzeni. Zawieszona w próżni gdzieś tam za granicą, nie posiadając własnego lokum, które dawałoby poczucie bezpieczeństwo, czułam że ciągnie mnie do domu, do rodziny – komentowała seniorka.

Gdy Iwona Mazurkiewicz pojawiła się w "Sanatorium miłości 2", opowiedziała o swojej trudnej przeszłości. Najpierw związała się z alkoholikiem, z którym na szczęście postanowiła się rozwieść, a później poznała mężczyznę swojego życia, z którym była związana 7 lat, aż do jego śmierci, po której kobieta nie mogła się otrząsnąć.

Życie nie oszczędzało 63-latki. Jak w 2020 roku poinformował "Fakt", powołując się na rozmowę Iwony Mazurkiewicz z redakcją "Rewii", kobieta straciła swoje pierwsze dziecko, o którego śmierci nie wiedziała przez trzy miesiące! Wówczas Iwona była w drugiej ciąży i przebywała w szpitalu, a lekarze nie chcieli, aby szokująca informacja doprowadziła do kolejnej tragedii. Przyczyną śmierci pierwszego dziecka była wada serca. Z takim samym schorzeniem zmagało się drugie dziecko, syn Iwony Mazurkiewicz, Marcin.

Na szczęście Marcina udało się uratować. Dzisiaj mężczyzna sam ma dziecko, a Iwona Mazurkiewicz - dumna z syna - postanowiła pochwalić się jego dokonaniami w mediach społecznościowych. Marcin jest utalentowanym fotografem, a jego prace robią ogromne wrażenie! Jak czytamy na jego oficjalnej stronie internetowej:

W fotografii chodzi o uchwycenie chwil, które chcemy pamiętać, o zapamiętanie tego, co cudowne w naszym życiu, ważnych osób, zdarzeń czy miejsc. Fotografia to też pokazanie zwykłych, codziennych spraw lub rzeczy w ciekawy, interesujący sposób, dzięki któremu chociaż na chwilę zatrzymamy się w dzisiejszym zabieganym świecie i zastanowimy nad życiem i tym, co naprawdę ważne.

