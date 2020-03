Jacek Kurski zostanie odwołany? Czarne chmury nad prezesem TVP!

Jak informuje Polskatimes.pl, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że ogłosił korespondencyjne głosowanie nad odwołaniem Kurskiego. Głosowanie potrwa do poniedziałku, ale już w piątek wieczorem 4 na 5 członków Rady zagłosowało za odwołaniem Jacka Kurskiego. To oznacza, że Kurski zostanie odwołany ze stanowiska prezesa TVP.

W ostatnich dniach w mediach głośno było o ultimatum, jakie prezydent postawił Prawu i Sprawiedliwości. Podpis, za usunięcie Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa TVP - tak brzmiało ponoć żądanie Andrzeja Dudy. Informacja o tym pojawiła się po poniedziałkowym spotkaniu prezydenta z szefem Rady Mediów Narodowych, Krzysztofem Czabańskim. Prezydent wezwał Czabańskiego do Pałacu Prezydenckiego i przedstawił mu swoje oczekiwanie, podczas rozmowy o ustawie dot. rekompensaty dla mediów publicznych - podała Wirtualna Polska.

W piątek wieczorem, tuż przed ogłoszeniem przez prezydenta jego decyzji, prezes TVP opublikował w mediach społecznościowych list, który napisał do Andrzeja Dudy, w którym napisał:

W związku z wątpliwościami prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako prezesa TVP, oświadczam iż w imię dobra Telewizji Publicznej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem przez całe swoje życie – oddaję się do dyspozycji pana prezydenta.