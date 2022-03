Jak zostać bramkarzem?

Piłka nożna od początku powstania daje nam wiele radości, a co jakiś czas pojawia się nowy talent na skalę światową. Najlepsi piłkarze potrafią sami rozstrzygać losy spotkań i zapewniać sukces swojej drużynie. Dyscyplina ta jest jednak grą drużynową, a nie jednego piłkarza. To oznacza, że każdy z 11 graczy w zespole jest współodpowiedzialny za przebieg meczu. Biorąc to pod uwagę, bramkarze również należą do tego grona. Czy bramkarz to zawód? - zapytacie. Jak najbardziej tak i można powiedzieć nawet więcej - rola bramkarza jest niebagatelna. Mając dobrego goalkeepera w teamie, śmiało można osiągać największe sukcesy na arenie międzynarodowej i w rozgrywkach krajowych. Aby odnieść sukces, bramkarze muszą posiadać kilka ważnych cech. Mowa tutaj przede wszystkim o szybkiej reakcji, strategicznym myśleniu, umiejętności komunikacji z członkami zespołu i wytrzymałości psychicznej. W tym artykule dowiesz się jak zostać dobrym bramkarzem, a także ile zarabia bramkarz grający w topowych i mniejszych klubach.

Na co może pozwolić sobie bramkarz w trakcie meczu?

Międzynarodowy Związek Piłki Nożnej odpowiedzialny jest za większość zasad w piłce nożnej. Przepisy gry powinni znać wszyscy zawodnicy, w tym również bramkarze. Nie musisz ogarniać wszystkich zasad podręcznikowo, ale wszystkie szczegóły odnośnie do gry bramkarza są Ci jak najbardziej potrzebne. Możesz być zwinny i szybki w podejmowaniu decyzji, ale gdy nie wiesz na boisku co ci wolno, a czego nie daleko nie zajdziesz w tym sporcie. Jakie są najważniejsze przepisy regulujące grę bramkarza?

• Bramkarze mogą podchodzić do wykonania rzutu karnego, podobnie jak pozostali zawodnicy,

• Poza polem karnym bramkarze mają takie same ograniczenia dotyczące obchodzenia się z piłką, jak inni zawodnicy,

• Bramkarze nie mogą zostać faulowani w polu karnym, gdy mają piłkę w rękach,

• Podczas rzutów karnych, dopóki piłka nie zostanie kopnięta przez zawodnika, bramkarze muszą pozostać na linii bramkowej, twarzą do zawodnika wykonującego karnego. Ponadto nie mogą dotykać słupków, poprzeczki lub siatki,

• Bramkarze nie mogą przytrzymywać piłki rękami lub ramieniami dłużej niż 6 sekund,

• Goalkeeperzy nie mogą sobie pozwolić na złapanie piłki, jeśli ta została celowo kopnięta do nich,

• W przypadku czerwonej kartki bramkarz schodzi z boiska i zastępuje go rezerwowy goalkeeper, ale z boiska musi zejść również jeden zawodnik z pola,

• Bramkarze nie mogą dotykać piłki ręką poza polem karnym.

Przepisy cały czas się zmieniają, dlatego musisz być cały czas na bieżąco z aktualnymi zasadami. Pamiętaj także, że regulamin może się różnić w poszczególnych ligach.

Sprzęt bramkarski

Podobnie jak inni zawodnicy bramkarze przed każdym meczem ubierają się w dozwolony sprzęt ochronny. Ważne jest również, aby bramkarz zaopatrzył się w odróżniający się kolor koszulki. Jaki sprzęt mogą nosić bramkarze?

• Koszula z krótkimi lub długimi rękawami,

• Szorty,

• Skarpety,

• Ochraniacze na łydki,

• Nakolanniki,

• Obuwie,

• Rękawice bramkarskie.

Dozwolony jest sprzęt taki jak nakrycia głowy, maski, ochraniacze ramion i kolan, czapki oraz okulary. Ile zarabia bramkarz w Premier League lub w Serie A? Z pewnością są to bardzo duże sumy, o których mogą marzyć tylko wybitne jednostki w swoim fachu. Piłka nożna to jeden ze sportów, który przynosi największe dochody. Nic więc dziwnego, że dyscyplina ta jest najpopularniejsza wśród kibiców i graczy w serwisach bukmacherskich. . Niech podniesie rękę ten, kto nigdy nie próbował typować spotkań rekreacyjnie lub za pieniądze. Obecnie w Polsce można to robić, rejestrując się wśród ponad 20 legalnych bukmacherów. Jednym z nich jest Betcris, który niedawno zaszczycił nas swoją obecnością. Dla nowych użytkowników mamy kod promocyjny betcris który jest przydatny przy rejestracji konta dla nowego użytkownika

Kilka kroków do bycia dobrym bramkarzem

Jeśli chcesz zostać bramkarzem, potrzebujesz wiele umiejętności, które wykorzystasz nawet w trudnych sytuacjach na boisku. Nie wolno Ci zapominać, że poza umiejętnościami będziesz musiał motywować obrońców do gry, ustawiać mur obronny, organizować grę defensywną i utrudniać zagrania rywalom. Aby rozegrać pełne 90 minut na boisku, musisz wykazać się mocną psychiką i kondycją. To właśnie te kwestie mają wpływ na to, ile zarabia bramkarz. Jakie są najważniejsze rady w kontekście bycia dobrym bramkarzem?

Ustawiaj się w odpowiedniej pozycji

Będąc w polu karnym, przez większość meczu Twoje główne zadanie to dobre pozycjonowanie. W większości przypadków to ustawienie decyduje o powodzeniu podczas interwencji bramkarza. Oto kilka rad dotyczących prawidłowego pozycjonowania:

• Przyjmij podstawową postawę bramkarską – stopy rozstawione, kolana i łokcie w pozycji luźnej, łokcie wysunięte, a ręce przed sobą,

• Nie stój nieruchomo na linii. Staraj się podchodzić jak najbliżej piłki, aby zmniejszyć kąt ataku napastnika lub innego gracza z przeciwnego zespołu,

• Jeśli jest to możliwe, poruszaj się za piłką i nie spuszczaj jej z oczu,

• Podczas akcji w bocznym sektorze boiska staraj się chronić bliski słupek,

• Kiedy wykonywany jest rzut wolny, nie stój za murem, tylko zabezpieczaj drugą część bramki.

Miej oko na przebieg akcji

Twoja pozycja jest wyjątkowa na boisku, ponieważ widzisz dosłownie wszystko, co się dzieje. Powinieneś to wykorzystać i uważnie obserwować każdego gracza z Twojej i przeciwnej drużyny. Bramkarz to zawód, w którym umiejętność szybkiego reagowania to klucz do sukcesu. Mając to na uwadze, myślenie strategiczne i umiejętność patrzenia na grę są ważnymi aspektami gry bramkarza. Uważnie śledząc wydarzenia na boisku, będziesz w stanie dokładniej ogarnąć, co może się zaraz stać. To pozwoli Ci dostosować swoją pozycję lub pokierować obroną, aby mogli skutecznie zapobiec groźnej akcji.

Komunikuj się z drużyną

Utrzymywanie kontaktu z kolegami z drużyny to kolejna ważna rada, którą powinieneś zapamiętać. Podczas meczu głównie będziesz krzyczał do swoich obrońców, aby Ci korygowali swoje ustawienie. Chociaż nie jesteś trenerem, a zawodnicy z Twojej drużyny najprawdopodobniej widzą, co się dzieje na murawie boiska, powinieneś dobrze wykorzystywać swój unikalny widok z tyłu.

Bądź agresywny i zdecydowany

Jeśli przeciwnik szarżuje na Twoje pole karne, powinieneś przewidzieć jego kolejne ruchy i odpowiednio reagować. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji sam na sam, w których obrona nie jest już w stanie nic zrobić. W takim momencie musisz być zdecydowany i agresywny:

• Rozłóż ręce na boki, zmniejszając tym samym możliwość oddania strzału przez napastnika. Ta prosta sztuczka może wyprowadzić z równowagi rywala,

• Szybko podbiegnij do napastnika, aby skrócić kąt,

• Utrzymuj się w ciągłym ruchu i poruszaj się na palcach, aby móc szybko zmienić pozycję i reagować na działania rywala,

• Obserwuj mowę ciała napastnika, aby wiedzieć, co może zrobić dalej. Dobrą opcją jest również wpatrywanie się w jego oczy, które mogą zdradzić, gdzie chce oddać strzał. Patrz także na nogi, w celu przewidzenia strzału lub zwodu.

Zacznij efektywnie bronić strzały

Każdy bramkarz wolałby bronić jak najmniej strzałów w meczu, jednak nie zawsze obrona jest na tyle szczelna, aby być zupełnie „bezrobotnym” na boisku. W zawodzie bramkarza liczy się również skuteczność przy interwencjach. Oto kilka wskazówek, które powinieneś zapamiętać:

• Łap piłkę, kiedy tylko to możliwe. Jest to ważne z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, łapiąc futbolówkę, nie narażasz siebie i drużyny na dobitkę. Po drugie, możesz od razu rzucić lub wykopać piłkę do przodu w celu kontrataku,

• Odbijaj piłkę w sytuacjach, kiedy nie możesz jej złapać. Staraj się kierować ją na boki, a nie przed siebie, gdzie najczęściej znajdują się napastnicy,

• Rzuć się do piłki, jeśli ta znajduje się nisko nad ziemią. Jeśli jej nie złapałeś, szybko wstań i reaguj na ewentualne dobitki.

Ile zarabia bramkarz?

Nie ma powodów udowadniać, czy bramkarz to zawód, ponieważ świadczą o tym teraźniejsze zarobki. Nawet przeciętni bramkarze z niższych krajowych lig mogą bez problemu godnie żyć za swoją roczną pensję. W takim razie ile zarabia bramkarz, grający w dobrym klubie? Nie od dziś wiadomo, że w piłce nożnej zawodnicy mogą liczyć na niewyobrażalne dla zwykłego śmiertelnika pensje. Bramkarze i obrońcy najczęściej plasują się najniżej w szczeblu zawodników ze względu na swoje pozycje. Najwięcej rzecz jasna „przytulają” napastnicy i pomocnicy. Wracając jednak do bramkarzy, Ci nie mogą narzekać, a z roku na rok słyszymy o coraz droższych transferach i zarobkach. Dobrym przykładem może być obecnie najlepszy polski bramkarz, który po transferze do Turynu inkasuje tygodniowo 130 000 funtów! Według oficjalnych danych jest najlepiej opłacanym goalkeeperem w Serie A. W rankingu 10 najlepiej zarabiających bramkarzy znajduje się również dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów i Mistrz Świata z 2014 roku, który zarabia 259 000 funtów tygodniowo. Ile zarabia bramkarz znajdujący się najwyżej na liście płac wśród bramkarzy? Bramkarz Manchesteru United pochodzący z Hiszpanii pobiera gażę wynoszącą aż 375 000 funtów.

MR BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. to legalny polski bukmacher.Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest niezgodna z prawem. Zakaz wstępu na stronę internetową i uczestnictwa w grze hazardowej dla osób poniżej 18. roku Działamy na podstawie zezwolenia (PS4.6831.1.2019) wydanego przez Ministra Finansów w dniu 19 grudnia 2019 r. na urządzanie zakładów wzajemnych - bukmacherskich przez sieć Internet na okres 6 lat.

MR BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia (PS4.6831.1.2019) wydanego przez Ministra Finansów w dniu 19 grudnia 2019 r. na urządzanie zakładów wzajemnych - bukmacherskich przez sieć Internet na okres 6 lat.