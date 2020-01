"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Marcin Kowalczyk zdradza jak został gangsterem! Jak na film zareaguje "Masa"?

Do kin właśnie trafił nowy film Macieja Kawulskiego pt. "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Główną rolę w filmie zagrał Marcin Kowalczyk, który opowiedział nam jak został gangsterem!

MARCIN KOWALCZYK WYWIAD

Marcin Kowalczyk to jeden z najlepszych polskich aktorów i jednocześnie artysta, który mocno selekcjonuje projekty, w których bierze udział. Nic więc dziwnego, że od czasu pamiętnej roli Magika w "Jesteś bogiem" z 2012 roku, do tej pory zobaczyliśmy go w zaledwie kilku filmach.

Teraz Kowalczyk powraca do polskiego kina mocnym uderzeniem z buta, a wszystko to za sprawą głównej roli w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", gdzie wciela się w postać bezimiennego gangstera. Miał okazję poznać go w rzeczywistości? Jak Maciej Kawulski przekonał go do przyjęcia roli? Sprawdźcie!

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Patryk Vega w końcu ma konkurencję! Pierwszy mocny polski gangsterski film od dawna?Zobacz więcej

Jedno z przesłań filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" jest skierowane bezpośrednio do najsłynniejszego polskiego świadka koronnego, Jarosława Sokołowskiego. Jak na film zareaguje Masa, gdy go obejrzy? Zapytaliśmy o to Marcina Kowalczyka!

Sprawdźcie, co jeszcze powiedział nam Marcin Kowalczyk!