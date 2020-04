"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" online. Gangsterski film Macieja Kawulskiego w Internecie! Gdzie oglądać film z Marcinem Kowalczykiem i Natalią Szroeder w rolach głównych?

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieli obejrzeć film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" online. Gangsterski film Macieja Kawulskiego właśnie trafił do Internetu! Sprawdźcie, gdzie można obejrzeć go legalnie!

"JAK ZOSTAŁEM GANGSTEREM. HISTORIA PRAWDZIWA" ONLINE

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" to jeden z największych polskich kinowych hitów tego roku, chociaż film zebrał również sporą widownię podczas pokazów przedpremierowych pod koniec 2019 roku.

Krytycy i widzowie byli zgodni! Maciej Kawulski zrealizował trzymające w napięciu kino akcji. Reżyser zaznaczał, że dla niego jest to gangsterska ballada i nie interesują go sceny strzelanin, a raczej psychologia bohatera i to, co dzieje się w jego głowie tuż przed wystrzałem.

"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku.

Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

Film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" jest dostępny online w serwisie IPLA.TV w cenie 20 zł.