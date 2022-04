"Janosik". Tak dziś wygląda Ewa Lemańska, ukochana serialowego rozbójnika. Jej burzliwe życie to materiał na film!

Ewa Lemańska zapisała się w pamięci widzów jako Maryna z serialu "Janosik". Piękna aktorka w latach 70. była jedną z największych polskich gwiazd, ale zdecydowała się wyjechać z Polski i zasmakować życia w Stanach Zjednoczonych. Jak potoczyły się jej losy? Tak dziś wygląda Ewa Lemańska.

Ewa Lemańska i jej burzliwe życie

Ewa Lemańska w latach 70. była gwiazdą polskiej telewizji. Widzowie pokochali ją za rolę Maryny z serialu "Janosik". -To był wspaniały i ciepły człowiek. Taki wielkolud o sercu motyla. Bronił mnie przed Marianem Kociniakiem, który ciągle mnie zaczepiał - tak aktorka wspominała Marka Perepeczko w rozmowie z "Życiem na Gorąco". Kreacja ukochanej zbójnika miała być dla niej przepustką do wielkiej kariery, ale finalnie okazała się prawdziwym przekleństwem.

Po gigantyczny sukcesie serialu, aktorka nie mogła pozbyć się łatki dziewczyny Janosika, ta przeszkadzała jej w zdobyciu kolejnej tak dużej i znaczącej roli, a przez to jej kariera się zatrzymała. -Czuje się jak Lenin. Jestem wiecznie żywa, bo ten "Janosik" leci i leci i leci - tłumaczyła w "Pytaniu na śniadanie". W latach 80. Lemańska postanowiła wyjechać z Polski. W 1980 roku Ewa Lemańska rozstała się z pierwszym mężem, Cezarym Kaplińskim, który miał zdradzać ją z mężczyznami. Po rozwodzie aktorka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Tam zajmowała się modelingiem i statystowaniem. -Grałam "rockówkę" w Rock of Ages z Tomem Cruisem - opowiadała w "PnŚ".

Pierwszym był aktor Cezary, który popełnił samobójstwo w 2001 roku. Byliśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem przez jakieś dwa lata. Ale na koniec okazało się, że był gejem. Pewnego dnia przyszedł do mnie ze swoim chłopakiem, z którym mnie zdradzał, i powiedział, że nie chce już być ze mną. Byłam w prawdziwym szoku, zwłaszcza że ten chłopak był strasznie brzydki- opowiadała Lemańska w "Super Expressie".

W Stanach Zjednoczonych Lemańska wyszła za Olgierda Roycewicza. Byli małżeństwem przez 14 lat, a owocami ich związku są synowie: Alex, który urodził się w 1987 roku i Brian, który przyszedł na świat w 1989 r. Następnie aktorka związała się z Jamesem Rooney'em, ale ich miłość również nie przetrwała. Na domiar złego w 1998 roku zdiagnozowano u niej raka piersi. Aktorka poddała się mastektomii. Problemy ze zdrowiem sprawiły, że serialowa Maryna zainteresowała się medycyną, udało się jej nawet skończyć szkołę pielęgniarską, a przez pewien czas pracowała w USA jako asystentka lekarza. Lemańska w sumie trzykrotnie zmagała się z nowotworem.

Na początku myślałam, że to jest jakiś grzyb na palcu lewej stopy, nie myślałam, że to czerniak. Ale w końcu tak mnie zaczął boleć, że poszłam do lekarza i przestałam się sama diagnozować. Trzeba było szybkich działań. Obcięto mi ten palec. Amputowano. Na szczęście nie mam żadnych przerzutów, a węzły chłonne są wolne od komórek nowotworowych. Mimo to cały czas jestem pod opieką onkologiczną - opowiadała w "Super Expressie".

Problemy z prawem

W 2011 roku media poinformowały, że Ewa Lemańska została aresztowana na Florydzie. Kiedy przed dwoma laty synowie wyprowadzili się z domu, postanowiła się przenieść do mniejszego mieszkania. Pojawił się problem, ponieważ do końca nie spłaciła bankowego kredytu. Z tego powodu prawnym właścicielem domu stał się bank. - to fragment artykułu, jaki ukazał się w "Rewii".

Weszłam do mieszkania, by zabrać swoje rzeczy i zostałam aresztowana za włamanie. Złamałam prawo, bo dom należał już do banku. Prawo amerykańskie jest bardzo restrykcyjne. - tłumaczyła później aktorka.

Tak dziś wygląda Ewa Lemańska