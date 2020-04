"Japonia na talerzu". Alexa Łuczak - polska modelka oprowadza po Japonii w Wielkanoc! Z czym Japończycy kojarzą Polskę?

W Wielkanoc i majówkę TVN Style pokaże dwa dokumenty, w których przewodniczką po Japonii będzie Alexa Łuczak - Polka, która od lat mieszka w Kraju Kwitnącej Wiśni. W rozmowie z nami zdradziła, o czym są programy oraz opowiedziała, jak Japonia wygląda w czasie pandemii koronawirusa.

Alexa Łuczak - polska modelka w Japonii

W Niedzielę Wielkanocną i majówkę w TVN Style zobaczymy dwa programy dokumentalne, które zabiorą nas do Japonii. Mieszkająca w Kraju Kwitnącej Wiśni już ponad 10 lat, polska modelka Alexa Łuczak odkryje przed nami sekrety azjatyckiej kuchni w dokumencie "Japonia na talerzu". Pyszne sushi, aromatyczny ramen, a może pierożki Gyoza? Jakie są najpopularniejsze potrawy w Kraju Kwitnącej Wiśni?

Roksana Węgiel, Piotr Kupicha, Halina Mlynkova i inni artyści śpiewają, aby "dla otuchy"Zobacz więcej

W Tokio - mieście, które słynie z nowoczesnych budynków, automatów z jedzeniem ustawionych na każdym rogu i wielkiego zamiłowania do świeżych owoców morza - prowadząca Alexa Łuczak poszuka też najbardziej charakterystycznych i oryginalnych lokalnych smaków. Nie zabraknie również drugiego kulinarnego oblicza Japonii – tego pełnego spokoju, tradycji i niezwykłych rytuałów. Czy to prawda, że Japończycy jedzą głównie sushi? - I tak, i nie - wskazuje Alexa. - Sushi jest bardzo tradycyjnym daniem, które podawane jest na specjalne okazje - dodaje. W rozmowie z nami Alexa zdradziła też, za którym uwielbianym w Polsce przysmakiem Japończycy zdecydowanie nie przepadają.

Alexa sama nauczyła się japońskiego i prowadziła nawet program w lokalnej telewizji. W drugim dokumencie pt. "Odkryj niezwykłą Japonię" pokaże, jaka jest dzisiejsza Japonia i odkryje, co mają ze sobą wspólnego Polacy i Japończycy. Zeszłoroczne obchody stuletniej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy Polską i Japonią to dobra okazja, by przyjrzeć się, jak dziś wygląda ten tak odległy kulturowo kraj. Choć w wielu dziedzinach Japonia jest światowym pionierem, to nie brakuje tu miejsc, które po prostu przenoszą w czasie. Nazywana krajem kontrastów, zachwyca turystów z całego świata.

"Odkryj niezwykłą Japonię" w Niedzielę Wielkanocną, 12.04.2020 o godz. 18:30 w TVN Style!