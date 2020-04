Jeanine Pirro pijana na wizji? Internauci twierdzą, że dziennikarka Fox News prowadziła program po spożyciu alkoholu

Gwiazda stacji Fox News znalazła się w ogniu krytyki. Widzowie w USA są przekonani, że prezenterka prowadziła swój program pod wpływem alkoholu. Stacja Fox News zachowanie dziennikarki tłumaczy jednak problemami technicznymi. Jaka jest prawda?

Jeanine Pirro pijana na wizji?

Jeanine Pirro to gospodyni wieczornego programu stacji Fox News pt. "Justice with Judge Jeanine". Dziennikarka została ostatnio posądzona o pojawienie się na wizji pod wpływem alkoholu. Kiedy emisja "Justice with Judge Jeanine" rozpoczęła się z opóźnieniem, w sieci zawrzało. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się spekulacje, że dziwne zachowanie Jeanine Pirro miało związek z konsumpcją alkoholu.

Filip Chajzer zniknie z programu? Widzowie domagają się jego usunięciaZobacz więcej

Opóźnienie w starcie programu i późniejsze zachowanie dziennikarki na wizji stacja Fox News tłumaczy problemami technicznymi oraz brakiem promptera. Pirro — w związku z pandemią koronawirusa — nadawała bowiem "Justice with Judge Jeanine" ze swojego domu. Widzowie w USA są jednak przekonani, że prezenterka była pod wpływem alkoholu.

Jeanine Pirro nie odniosła się na razie do zarzutów widzów. Fragment jej programu możesz zobaczyć poniżej. Też uważasz, że Jeanine Pirro pojawiła się na wizji pod wpływem alkoholu?