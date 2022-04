Jeden tytuł a wiele filmów. Produkcje, które nazywają się tak samo, a nie zawsze mają dużo wspólnego. Zobacz naszą galerię!

Zapamiętujesz tytuł filmu, który chcesz obejrzeć, a później jesteś w szoku, że znajdujesz kilka produkcji. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? I chociaż brzmi to absurdalnie to wiele tak samo nazywających się propozycji na seans nie ma zbyt wiele wspólnego. Jakie to filmy? Dowiecie się tego z naszej galerii!

Filmy o takich samych tytułach

Być może nigdy nie zastanawialiście się nad tym, ile znanych tytułów filmowych powtarza się. Jest całkiem sporo produkcji, które mogą was doprowadzić również do zupełnie innej historii, która nazywa się tak samo. Dla części z takich par wspólny znak rozpoznawczy to nie jedyna łącząca je cecha. Są również filmy o takich samych tytułach, ale zupełnie niezwiązanej ze sobą fabułą i tematem. Czasami wynika to również ze sposobu tłumaczenia tytułów na polski. Czy wiele znanych filmów ma swoje bliźniacze rodzeństwo?

Polacy kochali ten serial! Dzięki niemu Anna Przybylska zdobyła sławę! Jak przed laty wyglądali aktorzy?Zobacz więcej

Nie jedna "Teoria wszystkiego"

Wychodzi na to, że nie ma jednej teorii, która rozwiązałaby wszystkie dylematy, skoro znajdą się dwie różne historie z nią związane. Dla wielu widzów tytuł "Teoria wszystkiego" od razu wskazuje ekranową historię znanego naukowca Stephena Hawkinga. W filmie Jamesa Marsha śledzimy jego doświadczenia jako młodego studenta, zdobywanie wiedzy, ale również walkę z chorobą, odnajdywanie miłości i szukaniu normalnego życia małżeńskiego. Są jednak również odbiorcy, którzy po usłyszeniu "Teoria wszystkiego" pomyślą o dużo wcześniejszej produkcji, którą wyreżyserował Terry Gilliam. Ta historia o dziwo ma kilka elementów wspólnych. Tutaj również poznajemy niezwykle inteligentnego bohatera. Obydwie postacie mają jednak zupełnie inne cele i żyją w odrębnych rzeczywistościach. Te spore różnice powinny zachęcić was do obejrzenia obydwu filmów.

Przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Nagradzany film już wkrótce na HBO MaxZobacz więcej

Nie są to jedyne filmy, o tym samym tytule. Więcej interesujących przykładów znajdziecie w naszej galerii!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl