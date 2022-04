"Jestem Georgina". Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez stracili dziecko. "To największy ból, jaki może poczuć każdy rodzic"

Cristiano Ronaldo to jeden z najsłynniejszych piłkarzy. Wydawać by się mogło, że ma życie jak z bajki - piękną partnerkę, o której Netflix nakręcił nawet film, miliony na koncie i zero powodów do zmartwień. Najnowszy wpis piłkarza złamał serce jednak milionom fanów. Okazuje się, że piłkarz doświadczył niewyobrażalnej straty, o czym poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zmarł jeden z bliźniaków Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo od paru miesięcy wraz ze swoją ukochaną Georgina Rodriguez szykowali się na powitanie na świecie bliźniąt. Para, która jest ze sobą od 2017 r. wychowuje wspólnie czwórkę dzieci: Cristiano Jr., Evę, Mateo i chłopca ze związku z Georginą, Alana Martina. Oczekiwali nadejścia kolejnej dwójki, bliźniąt. Niestety, w poniedziałek wieczorem piłkarz zszokował wszystkich wyznaniem tragicznego finału narodzin dzieci. Nie żyje dziecko Cristiano Ronaldo Piłkarz za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował na Instagramie wpis, informując o śmierci jednego z bliźniąt. Pogrążeni w najgłębszym smutku musimy ogłosić, że zmarł nasz ukochany synek. To największy ból, jaki może poczuć każdy rodzic. Jedynie narodziny naszej córeczki dają nam siłę, by przeżyć ten moment z nadzieją i szczęściem - czytamy w poruszającym wpisie. - Chcemy podziękować lekarzom i pielęgniarkom za ich wsparcie oraz opiekę. Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie. Nasz synku, jesteś naszym aniołem. Zawsze będziemy cię kochać