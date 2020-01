"#Jestem M. Misfit". Sophie Reich jest gwiazdą Instagrama. Wyobraża sobie życie bez mediów społecznościowych?

Sophie Reich jest jedną z polskich gwiazd serwisu Instagram. Wygląda na to, że Internet stanowi ogromną część życia dziewczyny, ale czy obraża sobie funkcjonowanie bez mediów społecznościowych? Zapytaliśmy!

Sophie Reich ma duże ambicje - jakiś czas temu dziewczyna chciała zostać modelką, więc pojawiła się w programie "Top Model", ale los miał wobec niej ciut inne plany... I propozycja zagrania w filmie przyszła do niej sama!

Dostałam telefon, że szukają do filmu kogoś takiego, kto wygląda dokładnie jak ja. Wiecie, afro, i tak dalej. Więc pojechałam na casting - zdradza nam Sophie Reich.

