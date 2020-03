"Jezioro marzeń", czyli serial o nastolatkach, których pokochał cały świat. Jak się zmienili?

"Jezioro marzeń" to serial, którego bohaterowie pod koniec lat 90. XX wieku podbili serca młodych widzów na całym świecie. Jak zmienili się aktorzy, którzy w nim zagrali? Przekonajcie się sami!

Jak zmienili się aktorzy "Jeziora marzeń"?

"Jezioro marzeń" ("Dawson's Creek") to niezwykle popularny serial obyczajowy dla młodzieży, stworzony przez Kevina Williamsona ("Krzyk"). Sukces odniósł nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, w tym również w Polsce. 20 stycznia świętowano kolejną rocznicę emisji 1. odcinka.

TOP15 seriali Polsatu! Oglądaliście wszystkie? [WIDEO+ZDJĘCIA]Zobacz więcej

"W świecie w którym ludzie, którzy cię wychowują, w końcu zawodzą, to zaszczyt i przywilej mieć was za przyjaciół" - powiedział Dawson Leery, czyli bohater, na losach którego skupia się historia serialu. On i jego przyjaciele mieszkali w małym miasteczku Capeside. Widzowie towarzyszyli im w czasie, gdy przechodzili kolejne etapy dorastania i przeżywali swoje pierwsze miłości, radości, ale i porażki oraz smutki. Dawson to marzyciel z tzw. dobrego domu, który fascynuje się filmami. Jego najlepszą przyjaciółką i - z czasem - wielką miłością była Joey Potter. To skryta dziewczyna, która walczy ze swoją nieśmiałością, przy czym nie stroni od uszczypliwych komentarzy dotyczących tego, co dzieje się wokół niej.

Kolejna bohaterka to Jen Lindley. Została wysłana przez rodziców do babci i musiała rozliczyć się z przeszłością oraz znaleźć równowagę w swoim życiu. Pacey Witter to "czarna owca" i jednocześnie przyjaciel Dawsona. Wraz z rozwojem akcji w serialu, on także zakochał się w Joey. Jack McPhee walczy z tym, aby ujawnić swoją orientację seksualną, a jego najlepszą przyjaciółką jest siostra Andie - zawsze elegancka i potrafiąca zachować się w każdej sytuacji, wzorowa uczennica, zarówno w szkole jak i w życiu. Bała się jednak ludzi i trudno nawiązywała nowe znajomości.

Nowy miniserial o rodzinie Kennedych. Jaką reżyserką jest Katie Holmes? [WIDEO+ZDJĘCIA]Zobacz więcej

Przez pięć lat emisji serialu, w każdym kolejnym odcinku budowano psychologiczną wiarygodność bohaterów, której tło stanowiły celne obserwacje dotyczące życia w małym amerykańskim miasteczku. Z czasem grupa przyjaciół przenosi się na studia i poznaje nowe osoby, które w kolejnych sezonach stają się równie ważnymi postaciami. Jak wyglądają i co teraz robią aktorzy, którzy wcielili się w głównych bohaterów serialu? Sprawdźcie!

Jakie są nowe seriale zagraniczne?