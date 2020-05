Joanna Koroniewska wyprawiła huczne urodziny w stylu lat 80. Na przyjęciu bawiły się Małgorzata Kożuchowska, Majka Jeżowska i inni!

Joanna Koroniewska skończyła w maju br. 42 lata. Z tej okazji aktorka wyprawiła w ogrodzie huczne urodziny. Na imprezie utrzymanej w klimacie lat 80. bawiły się jej koleżanki z branży m.in. Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Socha, Magdalena Schejbal, Majka Jeżowska, Ewa Chodakowska i Ada Fijał.

Zabawa to jednak nie wszystko. Joanna Koroniewska zorganizowała tego dnia urodzinową zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na SMA Tosi. Pomysł powstał niedługo przed urodzinami aktorki.

Postanowiłam, że w urodziny, razem z moimi bliskimi koleżankami zrobimy coś dla Was i jeśli Wam się to spodobało, wpłaćcie dla Tosi z SMA jakąś kwotę, bo nadzieje dla każdego rodzica umiera ostatnia!!!! Kończę dzisiaj 42 lata!! Możecie więc wpłacić co następuje- 2 złote albo 4 albo 4+2=6 złotych lub na przykład 42 złote albo też o wiele, wiele więcej!!! Ja już wpłacam!! Link do zbiórki w BIO!! Wierzę całym serduchem, że zbiórka dla Tosi ruszy i że damy rodzicom jakąś nadzieję!!! Niestety Tosia jest jednym z najstarszych dzieci z SMA i niestety zostało bardzo naprawdę bardzo mało czasu!!! - poinformowała aktorka.