Joanna Opozda pokazała nowe mieszkanie! Wydała na nie wszystkie oszczędności. Zobacz, jak mieszka aktorka

Joanna Opozda mieszka na co dzień w Warszawie. Piękna aktorka pokazała niedawno nowy apartament, w którym już niebawem zamieszka razem z synkiem Vincentem. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Joanny Opozdy.

Joanna Opozda to urodzona w Busku-Zdroju polska aktorka i modelka, której popularność przyniosła rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość". Opozda ma na swoim koncie mnóstwo ról w polskich filmach i serialach - wcieliła się m.in. w Brigitte Bardot w filmie Lecha Majewskiego pt. "Brigitte Bardot cudowna". Niestety ostatnio media skupiły się wyłącznie na życiu prywatnym aktorki.

W sierpniu 2021 r. Joanna Opozda poślubiła Antka Królikowskiego. W mediach głośno było o konflikcie na tle majątkowym oraz awanturze w rodzinnej miejscowości aktorki, w której uczestniczył jej mąż. 22 lutego 2022 r., Joanna Opozda i Antek Królikowski powitali na świecie synka Vincenta. Niedługo później Pudelek.pl poinformował, że świeżo upieczeni rodzice już się rozstali. Według doniesień informatora serwisu, aktor miał zdradzać swoją żonę z sąsiadką.

Joanna Opozda - jak mieszka aktorka?

Joanna Opozda komunikuje się z fanami za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Aktorka publikuje tam zdjęcia z licznych podróży, pokazuje kulisy swojej pracy, a od czasu do czasu także to, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Jak mieszka Joanna Opozda?

Jakiś czas temu Dariusz Opozda (ojciec aktorki) ujawnił w rozmowie z Faktem, że w 2020 roku podarował swoim córkom dwa apartamenty. Joanna Opozda miała otrzymać 68-metrowe mieszkanie z tarasem na warszawskiej Woli. Apartament urządzony jest w stylu nowoczesnym.

Joanna Opozda pokazała nowe mieszkanie

W kwietniu 2022 r. aktorka pokazała w mediach społecznościowych nowe mieszkanie, w które włożyła wszystkie swoje oszczędności życia. Na razie trwa w nim remont.

Dzisiaj znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i nagrywam do was ze specjalnego miejsca. Z mieszkania, w które włożyłam wszystkie swoje oszczędności życia. To taka inwestycja moich marzeń. Patrzę na ogródek, który na razie wygląda, jak duża piaskownica dla Vincenta, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju - powiedziała na Instastories.

Zobaczcie, jak mieszka Joanna Opozda. Zdjęcia jej mieszkania na warszawskiej Woli publikujemy w galerii.