"Joke show" odcinek 2. Wiktor Zborowski lubi sprośne żarty? Kto pomylił Michała Pielę z policjantem?

Czas na 2. odcinek programy "Joke show", nowego humorystycznego show Polsatu! Tym razem gości będą Wiktor Zborowski, Michał Piela, Kinga Kosik-Burzyńska i Michał Kempa! Co się wydarzy?

"Joke show" odcinek 2. w sobotę, 28.03 o godz. 22:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Okres pandemii koronawirusa to czas wzmożonego stresu i niepewności. W tych ciężkich dniach warto się trochę rozśmieszyć! Taka idea przyświeca nowemu programowi Polsatu, którego gospodarzem jest Rafał Rutkowski!

W 2. odcinku "Joke show" gwiazdą wieczoru będzie Wiktor Zborowski, znany polski aktor i wykonawca piosnek z czołówek kultowych polskich bajek, m.in. ze "Smerfów". Przyzna on, że niedawno zagrał w etiudzie studenckiej o lekkim zabarwieniu… erotycznym. Opowie o tym, co czuł, będąc w łóżku z młodą dziewczyną.

Wyznanie kolegi rozbawi do łez Michała Pielę, czyli aspiranta Nocula z serialu "Ojciec Mateusz"! On z kolei nawiąże do swojej serialowej postaci i opowie anegdotę o tym, jak kiedyś został pomylony z policjantem. W programie zobaczymy także komików Michała Kempę i Kingę Kosik-Burzyńską. Będzie się działo!