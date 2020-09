"Kabaret na Dobry Wieczór. Paranienormalni Show". Katarzyna Zielińska gościem specjalnym! Spełniła jedno ze swoich dwóch wielkich marzeń!

Już 9 września o godzinie 21:10 kolejny odcinek "Kabaret na Dobry Wieczór. Paranienormalni Show"! Tym razem w roli gościa specjalnego wystąpi aktorka Katarzyna Zielińska!

"Kabaret na Dobry Wieczór. Paranienormalni Show" w środę, 9.09.2020 o godz. 21:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Czy wiedzieliście, że Kasia miała dwa marzenia? Pierwsze to wystąpić na scenie z kabaretem Paranienormalni, a drugie to zaśpiewać jako Diva na festiwalu w San Remo! Czy udało jej się te marzenia spełnić, zobaczymy w Polsacie.

Co więcej nas czeka w drugim odcinku Paranienormalni Show? Zabawny skecz o samotnym ojcu, który na rodzinnej kolacji pozna chłopaka swojej córki. Jego profesja będzie zostawiała wiele do życzenia…dlatego koniecznie sprawdźcie jak zakończy się to spotkanie! Na scenie zobaczymy dwóch stand-uperów, Bartosz Gajda (ojciec) i Grzegorz Dolniak (chłopak) oraz gość specjalny Katarzyna Zielińska (córka). Ten team to gwarancja bólu brzucha…oczywiście ze śmiechu!

Jednak to nie koniec atrakcji! O dobry humor widzów zadbają komicy z Kabaretu Jurki, którzy w skeczu o organizacji wesela pokażą jak trudne to może być wyzwanie! Szczególnie kiedy musisz zadowolić mamę przyszłego pana młodego… Na scenie pojawi się także znany i lubiany, Łukasz Rybarski, który porwie publiczność do śmiechu swoim ostrym żartem!