"Kanapowcy". Daniel trafił do szpitala! W jakim stanie jest gwiazdor programu TTV?

Daniel to jeden z bohaterów programu "Kanapowcy", który emituje telewizja TTV. Mężczyzna sam o sobie pisze tak: Byłem facetem ciężkiej wagi, który postanowił odmienić swoje życie zgłaszając się do Kanapowców. Zmieniłem swoje życie na lepsze. Mój cel to 95 kg 🔥💪.

Na razie jednak Daniel te plany musi odłożyć na później, ponieważ trafił do szpitala! Gwiazdor TTV w długim poście opisał swoją sytuację zdrowotną:

Moi kochani ! Mam dla was bardzo przykrą wiadomość, a dla mnie ta wiadomość jest bardzo okropna i nie do uwierzenia.. Jak zapewne wiecie to cieszyłem się na otwarcie siłowni. Jednak będę musiał znów odczekać pewny czas. Zamiast w sobotę rano trafić na siłownie to niestety trafiłem do szpitala o 2 w nocy.. Naprawdę do teraz nie wierze to co się dzieje.. Chwycił mnie bardzo ostry ból brzucha 😭 Po wszystkich badaniach okazało się, że moje jelito skręciło się. Lekarze twierdzą, że to są jakieś powikłania po wycięciu wyrostka robaczkowego.. Ledwo co otworzyli siłownie a mnie czeka jeszcze dłuższa rekonwalesencja niż przy wyrostku 😕 Jestem poprostu tak załamany, że kolejne 4 miesiące spędzę na kanapie w domu... Płakać się chce, że jak człowiek chce się zmienić i wyglądać super to zawsze stoją na drodze jakieś przeszkody.. Dla mnie to już druga przeszkoda i kolejna przerwa w treningach. Po prostu jakiś pech nade mna stoi 😭😭 Mam nadzieje, że się nie poddam.. Jeżeli braliście ode mnie dużo motywacji to ja teraz mam nadzieje, że będę ją brał od was. tego teraz będzie mi potrzeba ! Pozdrawiam wszystkich serdecznie 🥺