Karolina Pajączkowska nową gwiazdą TVP. Piękna prezenterka zadała szyku na Oscarach 2020!

Karolina Pajączkowska to nowa twarz TVP. Prezenterka z końcem ubiegłego roku zakończyła współpracę z TVN i przeszła do TVP Info. Widzowie stacji zwrócili już uwagę na jej urodę. Piękna blondynka była w końcu kiedyś modelką. Co jeszcze o niej wiemy?

Karolina Pajączkowska jest absolwentką wydziału dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę dziennikarki zaczynała w telewizji NTL w Radomsku. Następnie przyszedł czas na TVN24 Biznes i Świat, gdzie przez kilka lat prowadziła cykl Debata młodych oraz program informacyjny w języku angielskim. W listopadzie 2019 roku gruchnęła wiadomość, że piękna dziennikarka postanowiła rozstać się z TVN24 na rzecz pracy w redakcji zagranicznej TVP Info. Łukasz Płoszajski hakuje umysły w Telemagazynie! Zobacz, co wydarzyło się podczas jego wizyty w naszej redakcji!Zobacz więcej Karolina Pajączkowska w TVP Info Uroda Karoliny Pajączkowskiej szybko została dostrzeżona przez widzów, którzy w komentarzach na forach internetowych w superlatywach wypowiadają się o nowej prezenterce TVP Info. Niewielu wie, że Karolina Pajączkowska w 2011 roku próbowała swoich sił w 2. edycji "Top model". Brała również udział w międzynarodowych konkursach piękności. Karolina Pajączkowska z powodzeniem łączy pracę z wychowywaniem 4-letniego synka. https://www.instagram.com/p/B8XwYWlJ2KY/ Karolina Pajączkowska zadała ostatnio szyku w Hollywood, skąd relacjonowała dla stacji TVP 92. ceremonię wręczenia Oscarów. Moja podróż do Hollywood dobiegła końca😭 To był wspaniały czas i spełnione marzenie...Jeszcze kilka wspomnień, w postaci zdjąć zostało 😜 Na przykład te schody, którymi największe gwiazdy światowego kina wchodziły po swoje statuetki do Dolby Theatre. - napisała na Instagramie prezenterka. TVP2 z niespodzianką na piątkowe wieczory! Kałamaga, Jeżowska i Vondráčková w jury nowego muzycznego show! Kiedy premiera?Zobacz więcej W galerii znajdziesz więcej zdjęć Karoliny Pajączkowskiej. Co sądzisz o nowej dziennikarce TVP Info? Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/