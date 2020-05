Karolina Szostak niczym Jennifer Lopez! Internauci oniemieli z zachwytu! "Jak siostry"

Karolina Szostak przeszła ogromną metamorfozę zrzucając zbędne kilogramy, a teraz zaskoczyła swoich fanów fryzurą niczym Jennifer Lopez. Podobieństwo jest naprawdę duże, co zauważyli też internauci. "Jak siostry" - komentują.

Karolina Szostak jak Jennifer Lopez

Karolina Szostak od dłuższego czasu zachwyca swoją sylwetką. Dziennikarka sportowa przez długi czas walczyła o zrzucenie zbędnych kilogramów, a kiedy jej się to udało, to bardzo dba, aby znów nie wróciły. Na swoim profilu na Instagramie dzieli się z fanami efektami swojej pracy, a także pokazuje, co robi, aby zachować ten efekt.

Tym razem Karolina Szostak zaskoczyła swoją metamorfozą. Dziennikarka zaprezentowała się w burzy loków i nie ukrywa, że inspiracją była Jennifer Lopez. Na opublikowanym przez gwiazdę zdjęciu podobieństwo do J.Lo jest uderzające, a fani nie kryją zachwytu.

Jak siostry

Pani Karolino, jest pani dużo piękniejsza niż JLO

Bosko

Jak Wam się podoba Karolina Szostak w takim wydaniu?

Źródło: Agencja TVN/x-news