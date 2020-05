Kasia Kowalska robi sernik i ironicznie odnosi się do komentarzy na temat choroby swojej córki! "Wasze modlitwy straciły na wartości"?

W ostatnich dniach na Kasię Kowalską i jej córkę wylało się sporo hejtu. Wokalistce zarzucono, że próbuje promować się na koronawirusie i że ani razu nie zdementowała informacji, jakoby jej córka właśnie była chora na koronawirusa.

Pikanterii całości jeszcze dodał fakt, że Kasia Kowalska niedawno zagrała koncert w Ciechanowie, na który - mimo obostrzeń - przyszło wielu słuchaczy. W połączeniu z doniesieniami, że Ola Kowalska nie zachorowała na COVID-19, tylko na coś innego, na słowa krytyki nie trzeba było długo czekać.

Teraz Kasia Kowalska postanowiła ironicznie odnieść się do wszelkich słów krytyki. Wokalistka napisała (pisownia oryginalna):

kochani bardzo wam wspolczuje wszyscy jestesmy tacy zawiedzeni no jak mozna w czasie epidemii jednego wirusa prawie umrzec od innego ... przeciez to niesprawiedliwe najpierw podejrzewaja lekarze ze to ten a pozniej mowia ze nie ten ,okropienstwo ! Przeciez teraz nasze łzy i modlitwy stracily na wartosci ... jak smialas coreczko zachorowac jednak na cos innego ! ? Pisza do Ciebie pełni troski rodacy . Mam dla was jednak nadzieje przytocze rozmowe dwoch pań w kolejce ..Słyszala pani ze ta corka Kowalskiej nie miala tego koronawirusa ? A druga na to : Co pani powie a tak płakała jej matka ... no ale jak nie miala to moze jeszcze zachorować dodaje pani po chwili .... Jak mawial Janusz Głowacki :”Póki jest nadzieja na zemstę,można wiele przetrzymać.,, #milegodnia😘 #serniczek🍰😋 #homemade